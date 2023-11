Erbach

Ein winterliches Herbstkonzert der Stadtkapelle Erbach

Erbach / Lesedauer: 3 min

Vorstand (Öffentlichkeitsarbeit) Michael Schnalzger ehrte die Aktiven der Erbacher Stadtkapelle Silke Rueß, Silvia Junginger, Simone Juninger, Michael Birk und Michael Bucher (v. Li.). (Foto: Elisabeth Sommer )

Eines der winterlichsten Herbstkonzerte in der Geschichte des Musikvereins Stadtkapelle Erbach hat am letzten Samstag im November stattgefunden. Zirka 250 Besucher inklusive Bürgermeister Achim Gaus kamen an diesem Traditionstermin in die Erlenbachhalle zur Hauptkapelle und der größer gewordenen Nachwuchskapelle.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 15:38 Von: Elisabeth Sommer