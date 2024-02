Ehrungsabend für Blutspender, Musiker und Sportler

Die Stadt Erbach hat bei einem Empfang Bürgerinnen und Bürger für musikalische und sportliche Erfolge auf Landes- und Bundesebene, sowie langjährige Blutspenderinnen und Blutspender ausgezeichnet. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

„Mit der Sportler- und Musikerehrung wollen wir herausragende Leistungen seitens der Stadt würdigen und uns auch für die überregionale positive Repräsentation Erbachs bedanken“, sagte Bürgermeister Achim Gaus. Die Ehrung solle gerade auch für junge Menschen ein Ansporn sein, sich sportlich oder musikalisch zu betätigen und sich mit entsprechendem Talent und Fleiß Erfolge erreichen lassen, so Gaus.

Geehrt wurde Janis Stork, der beim 59. „Jugend musiziert“-Wettbewerb am Drumset den ersten Platz im Landeswettbewerb sowie den dritten Platz auf Bundesebene belegte. Für ihre sportlichen Leistungen wurden Manuel Böcker im Doppel-Mini-Trampolin für den ersten Platz der baden-württembergischen Meisterschaften sowie Markus Mayr und Alexander Rank im Bereich Leichtathletik für den zweiten und dritten Platz bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Mannheim geehrt. Auch die Gruppe des Team Gym mit Isabel Mock, Patricia Eberle, Sara Schäfer, Alexia Aust, Michelle Daratha, Elena Tschauner, Sophia Tschauner, Antonia Gewald, Marla Sieger, Laura Eckert, Lilly Lofti und Lena Späth sicherte sich im vergangenen Jahr den dritten Platz der württembergischen Meisterschaften in ihrer Disziplin und wurde dafür geehrt.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stand die Hilfsbereitschaft der Blutspender im Mittelpunkt. Die Ehrung wurde gemeinsam mit dem DRK-Ortsverein Erbach, vertreten durch Sven Hörger, vorgenommen. Gaus betonte, dass das Blutspenden „ein herausragender Dienst am Nächsten“ sei, der mit einer Ehrung zurecht ins öffentliche Bewusstsein gerückt werde. Das Vorhandensein von Blutspenden sei eine Grundvoraussetzung für die moderne Medizin und jeder Dritte nehme im Lauf seines Lebens Blutspenden in Anspruch, so Gaus. Hörger bedankte sich vonseiten des DRK Erbach für die hohe Bereitschaft, Blut zu spenden.

Anwesend und persönlich geehrt wurden an dieser Stelle Annemarie Gog für 100 Blutspenden, Christa Bührlen und Matthias Karch für je 75 Blutspenden, Ralf Keller für 50 Blutspenden, Heinz Jäger, Matthias Braun und Monika Bader für je 25 Blutspenden sowie Iris Mayr und Marcel Schrade für je zehn Blutspenden. Insgesamt haben die 18 geehrten Personen mit ihren Einsätzen 270 Liter Blut gespendet, so Sven Hörger. Die nächste Möglichkeit in Erbach Blut zu spenden gibt es am 7. Februar 2024 in der Erlenbachhalle.

Der Abend wurde musikalisch begleitet von Christian Bolkart (Posaune) und Oliver Woog (Gitarre) von der Musikschule Erbach, sowie von Janis Stork (Drumset), dem Preisträger des letzten „Jugend Musiziert“ - Wettbewerbs. Ein Stehempfang im Anschluss an die Ehrungen bot einen gemütlichen Ausklang und Gelegenheit zum persönlichen Austausch.