Die Dellmensinger verstehen die Welt nicht mehr: Da reden alle von der großen Verkehrswende. Und dann wird ihr Ort immer mehr abgehängt. Vor drei Jahren gab es noch jede halbe Stunde eine Busverbindung nach Ulm, seitdem nur noch im Stundentakt.

Und jetzt soll ab 2027 die Buslinie 12 als Verbindung zwischen Ulm und Dellmensingen ganz wegfallen. Drei Frauen aus dem Ort haben deshalb eine Petition gestartet und hoffen, dass sie die Ulmer Stadträte noch umstimmen können, sodass die direkte Verbindung nach Ulm erhalten bleibt.

Es ist durchaus möglich mit dem Bus zu fahren, das geht schon. Claudia Heinrich

„Die Linie ist wichtig für die Teilhabe und Mobilität der Dellmensinger Bürger und es geht um den Umweltgedanken“, macht Claudia Heinrich klar. Gemeinsam mit Steffi Timmermann und Evi Ott hat sie eine Interessengemeinschaft für den Erhalt der Buslinie gegründet und auch die Petition ins Leben gerufen.

Alle drei nutzen den Bus nach Ulm regelmäßig. Steffi Timmermann nutzt die Linie täglich zum Pendeln nach Ulm. Vor zwei Jahren hat sie aus dem Umweltgedanken heraus das Auto abgeschafft.

Evi Ott nutzt die Linie, wenn sie mit dem Zug ab Hauptbahnhof irgendwohin muss, wenn sie zum Markt geht oder gelegentlich ins Café. Sie würde gern öfters fahren, aber beim Theaterbesuch komme man abends nicht mehr heim, nur noch bis Donaustetten oder man müsse umständlich ganz spät über Erbach zurückzufahren.

„Ich selbst fahre mit dem Bus zur Arbeit und auch im Ehrenamt. Ich habe die Erfahrung gemacht: Es ist durchaus möglich mit dem Bus zu fahren, das geht schon“, sagt Claudia Heinrich. Auch wenn sie ein paar Verbesserungswünsche hätte, gerade was die Taktung am Abend und am Wochenende angeht.

Ist-Zustand schreckt viele ab

Schon jetzt sei das Angebot mau: „Wir hätten gern mehr. Wir hatten schon mal den halbstündlichen Takt. Jetzt haben wir nur eine stündliche Anbindung. Das schreckt auch viele ab, weil sie sagen: Wenn mir der Bus mal vor der Nase wegfährt, stehe ich 55 Minuten am Bussteig“, so Heinrich, die sich sicher ist: Würden die Busse häufiger fahren, würden auch mehr Leute den Bus nutzen. Viele, auch sie selbst, müssten zudem das „Mama-Taxi“ bemühen.

„Ich fahre mehrmals die Woche nach Donaustetten, um meine Tochter abzuholen, weil sie nach dem Sport sonst nicht nach Hause kommt“, erzählt sie. Viele würden auch schon morgens mit dem Auto nach Donaustetten fahren und dort in den Bus steigen, weil sie dann am Abend wieder besser nachhause kommen. Das alles führe natürlich zu geringeren Fahrgastzahlen ab Dellmensingen, erklärt Heinrich.

Und die geringen Fahrgastzahlen seien ein Grund dafür, dass die Stadt Ulm im Rahmen der Fortschreibung des Verkehrsplans ab 2027 die Linie nach Dellmensingen abschaffen will. Denn Personal und Busse seien knapp und in Zukunft soll dafür Unterweiler besser angedient werden. Heinrich kann diese Entscheidung auch aus Sicht der viel beschworenen Verkehrswende nicht nachvollziehen: „Alle sagen, man soll auf Bus und Bahn umsteigen. Und dann gibt es eine Linie, die gebraucht wird, aber abgeschafft werden soll“, kritisiert sie.

Ich finde es toll, wie die Bevölkerung auf die Barrikaden geht. Ortsvorsteher Reinhard Härle

Die Online-Petition der drei Frauen aus Dellmensingen hat in nicht einmal zwei Wochen knapp 900 Unterstützer gefunden. Seit Montag haben sie ihre Anliegen zusätzlich im Ort plakatiert und bei der Ortsverwaltung sowie beim Bäcker liegen Unterschriftenlisten in Papierform aus. „Ich finde es toll, wie die Bevölkerung auf die Barrikaden geht. Ich unterstütze das zu hundert Prozent. Ich bin dankbar für jeden, der dafür Zeit investiert“, sagt Dellmensingens Ortsvorsteher Reinhard Härle.

Mit der Abschaffung der Linie 12 zwischen Ulm und Dellmensingen „würde man den ländlichen Raum abhängen. Wir haben 2800 Einwohner und sind die größte nicht-selbständige Gemeinde im Alb-Donau-Kreis. Ich finde das ein Unding. Das kann man so nicht hinnehmen“, betont er. Es würde viele Schüler betreffen, aber auch Dellmensinger, die in Ulm einkaufen möchten, erklärt Härle.

„Ich hätte erwartet, dass man auf uns zukommt und gemeinsam überlegt: Was kann man noch optimieren?“, sagt er und fährt fort: „Jetzt denkt Ulm nur noch an sich selber. Ich verstehe die Strategie der Stadt Ulm nicht.“ Denn natürlich freue man sich in Ulm über die vielen Schüler und Leute, die einkaufen kommen.

Die Ulmer Stadtverwaltung erklärt hingegen auf Nachfrage, dass man durch die Streichung der Verbindung nach Dellmensingen keine Nachteile erwartet: „Da die Linie bislang kaum genutzt wurde, sorgen wir uns nicht, dass Einkäuferinnen und Schülerinnen aus der Stadt Dellmensingen durch den Entfall der Direktverbindung wegfallen. Nach Wiblingen wird es mit der neuen Linie 19 weiterhin eine auf den Schulverkehr abgestimmte Verbindung geben. In Richtung Ulm haben die Schülerinnen eine gute Alternative über den Stadtbus Erbach auf den RE in Richtung Ulm“, erklärt sie.

Ersatzlinie bringt nicht die Lösung

Heinrich ordnet ein: Die Ersatzlinie 19 für den Schülerverkehr würde es lediglich von 7 bis 17.30 Uhr geben. „Und man müsste immer in Donaustetten umsteigen oder weiterfahren bis Wiblingen und dort in den Stadtverkehr einsteigen.“ Die Reisedauer würde sich also verlängern und hinzu komme die Unsicherheit, die ein Umstieg mit sich bringt. Schüler müssten zudem gegebenenfalls noch einmal am Ehinger Tor umsteigen.

Klar sei: Wenn die Linie 12 nach Dellmensingen gestrichen wird, komme man nicht mehr ohne Umsteigen nach Ulm. Heinrich gibt zu bedenken: „Eine Linie, die mal abgeschafft ist, wird nicht wiederbelebt. Wenn man die Leute dazu bringen will, mehr Bus und Bahn zu fahren, dann muss es attraktive Verbindungen geben. Das ist am falschen Ende gespart.“

Die Stadtverwaltung Ulm sieht das anders: „Mit dieser Anpassung kann die Erschließungssituation für Unterweiler erheblich verbessert werden“ erklärt sie und: „Unter Berücksichtigung der bestehenden Alternativen für Dellmensingen halten wir die Abwägung für vertretbar. Aus Richtung Dellmensingen gibt es eine abgestimmte Umsteigeverbindung mit dem Stadtbus Erbach (Linie 232) auf den RE in Richtung Ulm. Die Verbindung ist zeitlich vergleichbar mit der bisherigen Direktfahrt über die Linie 12. Aus der Sicht der Steuerzahler sind Parallelverkehre zu vermeiden“, so die Stadtverwaltung.

Das Landratsamt, das für den ÖPNV im Alb-Donau-Kreis zuständig ist, sei im Übrigen frühzeitig in die Überlegungen miteinbezogen worden. „Des Weiteren haben die Dellmensinger Bürger die Gelegenheit gehabt, ihre Anregungen bei der Bürgerbeteiligung zum neuen Nahverkehrsplan vorzubringen. Davon haben die Dellmensinger Bürgerinnen auch Gebrauch gemacht.“

Das sagt der Alb-Donau-Kreis Landkreis setzt sich auch für Erhalt ein „Die Linie 12 hat sich mit der jetzigen Linienführung bewährt. Die Stadt Ulm ist als Aufgabenträgerin für diese Linie zuständig und trägt daher die Verantwortung dafür, eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr anzubieten, insbesondere zu den Schulen nach Ulm“, erklärt die Pressestelle des Landratsamts auf Nachfrage. Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm seien wirtschaftlich, gesellschaftlich und im Bildungsbereich eng miteinander verflochten. „Unter den 17 Buslinien, die den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm verbinden, ist die Stadt Ulm nur für die Linie 12 zuständig. Alle anderen 16 Linien, die ins Stadtgebiet fahren, liegen in der Zuständigkeit des Alb-Donau-Kreises.“ Mit den zahlreichen Buslinien und den Regionalzügen würden Schülerinnen und Schüler zu den Bildungseinrichtungen in Ulm, aber auch zahlreiche Arbeitskräfte in die Stadt transportiert. „Dabei schmälert grundsätzlich jeder Umstieg die Attraktivität des ÖPNV-Angebotes. Zudem würde eine geplante Linie 19 zwischen Dellmensingen und Wiblingen nur die Schülerbeförderung zu den Schulen in Wiblingen sicherstellen – nicht aber zu den Schulen in Ulm“, erklärt das Landratsamt und fährt fort: „Daher stehen wir weiterhin in Verhandlungen mit der Stadt Ulm. Wir setzen uns dafür ein, dass die bestehende Aufgabenteilung sowie die Linie 12 zwischen Dellmensingen und Ulm unverändert fortbesteht.“ (dtp)

Am 12. März wird sich der Fachbereichsausschuss der Stadt Ulm mit dem Thema auseinandersetzen. „Der Termin ist sehr ausschlaggebend“, sagt Heinrich. „Wenn der Fachbereichsausschuss das befürwortet, geht es im Juni in den Beschluss und dann ist es entschieden, denn dann ist es sehr unwahrscheinlich dass der Stadtrat das ablehnt. Wenn sie aber sagen, da muss man nochmal gucken, dann haben wir eine Chance, dass wir da vielleicht noch eine Verbesserung bekommen.“

Im Moment sei sie zwar sehr skeptisch, ob sich noch etwas tut, denn: „Geld und Ressourcen sind überall knapp und daher denke ich, dass die Dellmensinger, die nicht zum Ulmer Stadtgebiet gehören, kein großes Veto haben im Stadtrat.“ Dennoch wird sie persönlich die Sitzung am 12. März verfolgen. Die Petition jedenfalls soll etwas Druck ausüben, so Heinrich, die betont: „Es wäre schon schön, wenn auch das Umland in die Stadt Ulm kommen könnte.“