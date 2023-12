Bei Glätte in Gegenverkehr gerutscht

Erbach

Erbach / Lesedauer: 1 min

In Erbach kam es zu einem Unfall. (Foto: dpa )

Ein 34-Jähriger hat am Dienstag in Erbach einen Unfall verursacht. Kurz nach 7 Uhr war der Mann mit einem Toyota in der Heinrich-Hammer-Straße unterwegs.

Veröffentlicht: 06.12.2023, 14:33 Von: sz