Band Jesus George tritt in Erbach auf

Die Band Jesus George tritt am Samstag, 18. November, beim Heimat- und Kulturverein Erbach auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Vor zehn Jahren als Weihnachtsprojekt mit Musikern aus dem Raum Ulm geboren, schnürt die Band Jesus George, deren Name aus einem Zitat von Michael J. Fox aus „Zurück in die Zukunft“ stammt, ein explosives und überraschendes Paket mit Rock und Pop von den 1960ern-Jahren bis heute, heißt es in der Ankündigung. Bei acht Geschmäckern komme eine Mischung zustande, die ziemlich unverkrampft auf der Bühne gespielt werde. Nicht Ton für Ton covern, sondern „eigene Ideen und Kreativität einbringen“ lautet die Devise von Jesus George, die mit Klassikern wie „Come together“, „Gimme Shelter“ und den Ramones Spaß haben.