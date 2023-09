Auftrag für Sanierung ist jetzt vergeben

Sauberes Wasser gehört zu den elementaren Lebensbedingungen. Eine Voraussetzung ist eine gut funktionierende Kläranlage. In Erbach muss die Schaltanlage 1 im Betriebsgebäude der Sammelkläranlage am „Großen Wert“ saniert werden. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses entschieden am Montag einstimmig, den Auftrag dafür an die Ulmer Firma Elektrotechnik Hafner als günstigste Bieterin zu geben. Kosten in Höhe von rund 190.000 Euro fallen für diesen Auftrag an. Mehrere Angebote waren eingegangen und von einem Ingenieurbüro geprüft worden. Neben diesen reinen Baukosten muss die Stadt noch Nebenkosten in Höhe 53.000 Euro tragen, wurde in der Beratungsunterlage mitgeteilt.