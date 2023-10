Am Schulzentrum wird der „DigitalPakt Schule“ umgesetzt

Der „DigitalPakt Schule“ kommt in Erbach weiter voran. Im Verwaltungsausschuss wurden die Aufträge für die Elektroinstallationen und für die Netzwerkkomponenten im Schulzentrum Erbach vergeben. Dabei werden in die Gebäudetrakte 1 bis 4 zusammen 320.000 Euro investiert. Weitere 90.000 Euro fallen für Fachplaner, Brandschutz und ähnliche Vorkehrungen an. Verwirklicht werden diese Installationen voraussichtlich im kommenden Jahr, weil die vollen Kosten in den dann gültigen Haushalt einzustellen sind, sagte Hauptamtsleiter Florian Ott.

Für die Elektroinstallationen hatte es drei Angebote gegeben, wobei die Ulmer Firma Tröger mit einer Angebotssumme in Höhe von 234.000 Euro als wirtschaftlichste Bieterin ausgewählt wurde. Vier Firmen machten Angebote für die Netzwerkkomponenten und erforderlichen Dienstleistungen. Als günstigste Bieterin erhält die Firma Bechtle Augsburg/Ulm den Zuschlag. Nicht enthalten sind in diesen Ausgaben die Endgeräte, erfuhr Ausschussmitglied Markus Gerber auf seine Frage in der Sitzung am Donnerstagabend. Die Sitzung war mit deutlicher Verzögerung gestartet, weil zuerst die Beschlussfähigkeit hergestellt sein musste. Der Beschluss fiel einstimmig