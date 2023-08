500.000 Euro für Erbacher Wärmenetze

Die baden–württembergische Landesregierung unterstützt erneut den Ausbau der Wärmenetze in Erbach — dieses Mal mit 500.000 Euro. Dies teilt der Ehinger CDU–Landtagsabgeordnete Manuel Hagel mit. „Energieeffiziente Wärmenetze sind wichtige Bausteine für eine sichere und bezahlbare Wärmeversorgung“, so Hagel.

Mit insgesamt 1,1 Millionen Euro unterstützt das Land aktuell landesweit vier Kommunen dabei, ihre Bürgerinnen und Bürger mit energieeffizienter und CO2–armer Wärme zu versorgen. Um den Aus– und Neubau energieeffizienter Wärmenetze weiter voranzubringen, legte das Land bereits im Jahr 2016 ein eigenes Förderprogramm auf. Damit werden Investitionen in Wärmenetze gefördert, die erneuerbare Energiequellen verwenden, industrielle Abwärme nutzen oder bei denen hocheffiziente Kraft–Wärme–Kopplung zum Einsatz kommt.

Nachdem für Erbach–West im Juni bereits 250.000 Euro für das dortige Wärmenetz bereitgestellt wurden, erhält nun die Stadt Erbach im Alb–Donau–Kreis für den Ausbau weiterer Wärmenetze zusätzliche 500.000 Euro Fördergelder.

Im Ortsteil Dellmensingen soll ein Wärmenetz mit einer Trassenlänge von 2140 Metern die Wärme für 20 private Ein– und Mehrfamilienhäuser sowie kommunale Einrichtungen bereitstellen. Hierfür stehen 250.000 Euro Fördermittel bereit. Erzeugt wird die Wärme durch ein bereits vorhandenes Biogas–Blockheizkraftwerk.

Das Vorhaben, ein weiteres Wärmenetz zu erweitern, bezuschusst das Land mit 250.000 Euro. Im Gewerbegebiet der Stadt sollen zukünftig zunächst rund neun gewerbliche und ein privates Gebäude über eine Leitung mit einer Trassenlänge von 1000 Metern an ein Wärmenetz angeschlossen werden. Die Wärme stellt ein Biogas–Blockheizkraftwerk bereit, das durch zwei neue Holzhackschnitzelkessel ergänzt werden soll.

Manuel Hagel, Abgeordneter für den Alb–Donau–Kreis, begrüßt die Vorhaben in Erbach: „Es ist jetzt genau richtig, in effiziente Wärmenetze zu investieren. Energie sicher und bezahlbar bereitzustellen, zu erzeugen und zu speichern, wird weiter an Bedeutung zunehmen. Dass Erbach hierfür investiert, hat meine volle Unterstützung. Ich freue mich sehr, dass dieses Engagement finanziell vom Land unterstützt wird.“