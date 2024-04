Die Petition für den Erhalt der Buslinie 12 nach Dellmensingen ist mittlerweile an die Stadt Ulm übergeben worden. Mehr als 1000 Unterschriften wurden gesammelt. Dennoch sagt die Initiatorin: „Ich habe keine große Hoffnung, dass da noch was passiert.“

Ab 2027 soll die Buslinie 12 als Verbindung zwischen Ulm und Dellmensingen ganz wegfallen - zumindest wenn es nach den Plänen des neuen Nahverkehrsplans geht, an dem die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) sowie die Stadtverwaltungen von Ulm und Neu-Ulm aktuell arbeiten. „Unsere vielen Unterschriften haben Erstaunen ausgelöst“, sagt Claudia Heinrich, die gemeinsam mit Steffi Timmermann und Evi Ott eine Interessengemeinschaft für den Erhalt der Buslinie gegründet und auch die Petition ins Leben gerufen hat. So viele Unterschriften von außerhalb hätten sie noch nie erhalten, so die Aussage der Stadtvertreter.

Zwei Gegenstimmen

In einer Ausschusssitzung der Stadt Ulm habe es kürzlich aber nur zwei Gegenstimmen gegen das Vorhaben gegeben. „Auch die Ortsvorsteherin von Gögglingen/Donaustetten, Eva-Maria Emmenecker, hat sich gegen die Pläne ausgesprochen“, sagt Heinrich. Doch allgemeiner Tenor sei gewesen, dass die Stadt nur begrenzte Ressourcen hat, und da Dellmensingen nicht zum Ulmer Stadtgebiet gehört, würden auch so viele Unterschriften nicht helfen, berichtet Heinrich aus der Sitzung, bei der sie zugegen war. „Jetzt kann man nur noch hoffen und warten“, sagt sie.

Aktuell laufe das Anhörungsverfahren der Ortschaften und Träger öffentlicher Belange wie IHK und BUND. Am 7. Juni fällt dann die Entscheidung im Ulmer Rathaus. „Wir hoffen, dass die Linie so belassen wird, wie sie jetzt ist“, sagt Heinrich.

Das Problem sei, dass die Linie nach Dellmensingen für Ulm nicht wirklich wichtig sei, für den Alb-Donau-Kreis aber auch nicht richtig, weil die Pendlerstrecke nicht über die Linien des Kreises führe. „Schade, dass der Alb-Donau-Kreis nicht mit der Stadt Ulm kooperiert und einen gemeinsamen Nahverkehrsplan macht“, sagt Heinrich. Doch war das überhaupt eine Option für den Landkreis?

„Es ist für uns selbstverständlich, dass der ÖPNV gemeinsam geplant und anteilig finanziert wird. Das ist landauf, landab der Regelfall. Von den 17 Buslinien, die den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm verbinden, ist die Stadt Ulm nur für die Linie 12 zuständig“, erklärt die Pressestelle des Landratsamts auf Nachfrage, um dann auf die Entstehung zurückzublicken: „Die Linie 12 wurde bis Ende 2019 als Linie 22 privatwirtschaftlich betrieben und auf Initiative der Stadt Ulm 2020 von der SWU übernommen. Die Stadt Ulm hat sich bewusst für die Übernahme des Betriebs entschieden, da sich 80 Prozent der Linienführung auf Ulmer Gemarkung befinden. Diese Aufgabenteilung hat sich bewährt. Da sie die einzig direkte Anbindung des Erbacher Teilorts Dellmensingen an die Ulmer Innenstadt ist, setzt sich der Alb-Donau-Kreis unverändert dafür ein, dass diese Buslinie wie gehabt fortbesteht.“

Landrat Heiner Scheffold sagt zur Kooperation mit der Stadt Ulm: „Der Alb-Donau-Kreis steht einer gemeinsamen Planung absolut offen gegenüber. Ein gemeinsamer Nahverkehrsplan ist aber nicht zwingend für eine moderne integrierte Verkehrsplanung. In der Vergangenheit gelang das in guter partnerschaftlicher Zusammenarbeit und Abstimmung. Der Alb-Donau-Kreis setzt darauf, dass dies weiterhin der Fall sein wird und die Stadt Ulm auch für den fraglichen Raum eine integrierte Verkehrsplanung realisiert. Diese Erwartungshaltung werden wir in der anstehenden Anhörung unterstreichen.“

Fahrgastzahlen entscheidend

„Ich bin gespannt, was der Alb-Donau-Kreis im Fall der Fälle an Alternativen anbietet“, sagt Heinrich, die zudem an die Unterstützer der Petition appelliert, den Busverkehr rege zu nutzen. Denn Fahrgastzahlen seien wichtig für den Erhalt einer Linie, betont sie und vermutet, dass auch bei der Fortschreibung des Nahverkehrsplans im Alb-Donau-Kreis wichtige, gut ausgelastete Strecken eher Aufmerksamkeit bekommen. Die Pressestelle des Landratsamts bestätigt: „Für den Alb-Donau-Kreis ist geplant, im neuen Nahverkehrsplan künftig stärker das Angebot auf die tatsächliche Nutzung abzustimmen.“ Gleichzeitig solle der ÖPNV aber dennoch eine verlässliche Alternative zum Auto darstellen.