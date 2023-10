Werner Nägele hat 200 Mal Blut gespendet und erhält dafür eine Ehrung

Bei den von Juli 2022 bis Juni 2023 durchgeführten Blutspende-Aktionen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben zwei Bürger aus Emerkingen Blutspenden geleistet, für die sie am Montag in der Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Paul Burger geehrt und mit der Blutspender-Ehrennadel des DRK ausgezeichnet wurden. Werner Nägele hat 200 Mal Blut gespendet, Meinrad Kopp 25 Mal. Für das „Areal Kindergarten“ hat der Gemeinderat einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan getroffen.

Seit 1959 werden Blutspenden dokumentiert. Im Baden-Württemberg haben seither erst 94 Menschen 200 Mal Blut gespendet. Zu ihnen gehört nun auch der 67-jährige Rentner Werner Nägele aus Emerkingen. Er stammt aus Tiefenbach am Federsee und hat mit 18 Jahren in Bad Buchau erstmals Blut gespendet. Seit 25 Jahren wohnt der gelernte Chemiemeister, der in der Pharmazie gearbeitet hat, in Emerkingen. Seit Jahren spendet er sechs Mal im Jahr Blut, jeweils in Lauterach, Munderkingen und Obermarchtal. „Gesund bleiben und regelmäßig zum Blut spenden gehen“, so lautet sein Lebensmotto.

Als er 2019 für 175 Spenden geehrt wurde, konnte seinerzeit Bürgermeister Paul Burger gleichzeitig den Emerkinger Unternehmer Meinrad Kopp für zehn Spenden ehren. Es hat sich so ergeben, dass der 51-jährige nun erneut gemeinsam mit Werner Nägele eine Ehrung erfahren hat, diesmal für 25-maliges Blutspenden.

An die Blutspender gerichtet sagte der Rathauschef, „Ihr stellt Euch dieser Herausforderung regelmäßig und leistet Großartiges. Dafür möchten wir Euch heute in dieser kleinen Feierstunde danken. Euere Haltung ist von Solidarität und Verantwortungsgefühl geprägt. Unser Zusammenleben kann nur dann gut funktionieren, wenn Menschen mit diesem Beispiel selbstlos vorangehen und andere motivieren, gleiches zu tun“.

Paul Burger dankte ebenso den Kameraden vom Roten Kreuz. Ohne ihren Einsatz und ohne Blutspender würden unsere medizinische Versorgung und unser Lebensstandard nicht gewahrt werden. Den Geehrten gab er in der Hoffnung auf weitere Spenden mit auf den Weg, „es ist schon noch etwas drin“.

Meinrad Kopp hat die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz und eingravierter Spenderzahl 25 sowie eine Urkunde des Blutspendedienstes des DRK erhalten. Werner Nägele überreichte der Rathauschef als Zeichen großer Anerkennung die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spenderzahl 200 sowie eine Urkunde des Blutspendedienstes. Beide Geehrten erhielten zudem von der Gemeinde ein Glas Honig, Werner Nägele auch ein Buchpräsent.

Abschließend teilte Bürgermeister Burger mit, dass seit diesem Monat im Versorgungsgebiet Baden-Württemberg und Hessen im Wege der Überarbeitung der Richtlinien die Altersgrenze für Erst- und Mehrfachspender von bisher 73 Jahren aufgehoben wurde.

Nachdem die Gemeinde Emerkingen mit dem bisherigen Gebäude die erforderlichen Kindergartenplätze künftig nicht mehr decken kann, hat sich der Gemeinderat für den Neubau eines Kindergartens neben der Römerhalle entschieden. Aktuell gibt es zwei Kindergartengruppen. Durch den Neubau sollen eine Regelgruppe bis 28 Kinder, eine altersgemischte Gruppe bis 22 Kinder und eine Kinderkrippe Platz finden. Gleichzeitig soll am neuen Standort eine barrierefreie Bushaltestelle gebaut werden. „Kinder, die von Nachbargemeinden die Einrichtung besuchen, können dann via ÖPNV den Kindergarten sicher und direkt erreichen“, sagte der Rathauschef. Er schlug vor, im Regelverfahren die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans „Areal Kindergarten“ zu beschließen. Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 730, die Bebauungsfläche beträgt rund 1,36 Hektar. Die Größe des Plangebiets für den Neubau des Kindergartens beträgt 0,38 Hektar, die Parkmöglichkeit samt barrierefreier Bushaltestelle zwischen dem Kindergartenneubau und der Römerhalle 0,19 Hektar. Das Gremium hat den Aufstellungsbeschluss einstimmig gefasst.

Die Belagssanierung „Kreuzung Gemeindeverbindungsstraße Unterwachingen Richtung Ortseingang am Schafberg, Kreuzung bis Kurve nach Tobelbachbrücke“ soll vorerst provisorisch mit Kaltbitumen ausgebessert werden. Die Sanierung der maroden Straße auf 110 Meter soll in eineinhalb Jahren mit der Erschließung des Baugebiets „Stützen V“ erfolgen. Darauf hat sich der Gemeinderat verständigt. Da die Maßnahme in Eigenregie durch den Bauhof ausgeführt werden kann, spart die Gemeinde 18.586 Euro netto. Ein entsprechendes Angebot einer Firma lag dem Gremium vor, wurde aber verworfen.

Bürgermeister Burger gab die Zahl der in Emerkingen zum 30. Juni gemeldeten Personen mit 865 an, 441 männlich, 424 weiblich. Die Gemeinde sei in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen.