Viel Applaus für eine Herzensangelegenheit

Dreimal sind die Schauspielerinnen und Schauspieler des Emerkinger Theaters am Wochenende auf der Bühne gestanden, die „im Publikum“ mitten in der Römerhalle aufgebaut war. Auf dem Programm stand das Stück „Holzers Peepshow“ aus der Feder von Markus Köbeli. Im Untertitel erklärten die Theatermacher den emotionalen Anlass der Aufführungen: „Schlussapplaus - ein Theaterwochenende in Erinnerung an Zwalks letzte Regie“.

Um den Schluss vorweg zu nehmen: Zuschauer und Schauspieler dankten dem verstorbenen, langjährigen Regisseur des Emerkinger Theaters, Roland „Zwalk“ Röller, für dessen Engagement für das Mundarttheater und seine intensive Regiearbeit mit lang anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen. Röller hatte die Emerkinger Theatertruppe zu ihrem bislang größten Erfolg, dem Gewinn des Lamathea, des „Oscars für Amateurtheater“, geführt und wollte „Holzers Peepshow“ als „Folgestück bereits 2020 aufführen“.

„Nach Corona, der Erkrankung und dem Tod unseres Regisseurs haben wir die Peepshow jetzt im fünften Anlauf aufgeführt“, so Yvonne Kopp. Schwer erkrankt, sei die Premiere dieses Stücks für Röller eines seiner letzten Ziele gewesen, sagt die Vorsitzende des Theatervereins. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, ihm dieses Stück zum Abschied zu spielen.“

Und das taten die Darsteller gekonnt. Hautnah erlebten die Theaterbesucher, dass die Landwirtschaft auf dem Hof der Holzers nicht mehr läuft und nur noch eine Kuh im Stall steht. Opa Holzer (gespielt von Klaus Weiher) ist 90 und starrt nur noch ins Leere. Hans Holzer senior (Albert Rieger) starrt nur noch in die Glotze, und wenn Hans Holzer junior (Matthias Roth) aus dem Fenster starrt, sieht er Bustouristen, die auf Holzers Anwesen eine Pinkelpause machen.

Martha Holzer (Yvonne Kopp) ist mit der Situation genauso unzufrieden wie Tochter Anna (Carmen Roth) - da hat der Sohn die Idee, von den Touristen zu profitieren. Den Touristen wird erlaubt, nach ihrer Pinkelpause durch das Fenster der Holzers zu schauen, die bäuerliche Idylle der Familie zu bewundern und natürlich dafür zu zahlen. Die „Peepshow“ nimmt immer schrillere Züge bis hin zu alpenländischen Aufführungen in englischer Sprache an und die Kasse klingelt, aber das Familienleben ist am Boden. Wenn der Touristenvorhang geschlossen ist, herrschen bei den Holzers meist Schweigen, aber auch Alkohol, Beschimpfungen und Gewalt. Ist der Vorhang offen, wird gezeigt was die Touristen erleben wollen, bis die Tochter ans Fenster tritt und die Bluse aufknöpft. Am Schluss geht die Familie auseinander, verlässt den Hof und nur der Opa bleibt bis zu seinem letzten Herzschlag.

Gekonnt inszeniert, mit der erkennbaren und deutlichen „Regie-Handschrift“ von Roland Röller und unter der aktuellen Regie seiner Ehefrau Ilona sowie Carolin Illich, lieferten die Emerkinger Schauspielerinnen und Schauspieler vor allem in den Passagen, in denen nicht gesprochen wurde, ausgezeichnete Vorstellungen, die den langen Applaus verdient haben. „Mit dem Erlös des Theaterwochenendes möchten wir die Hospizarbeit und die ambulante Palliativversorgung unserer Region unterstützen“, hatten die Emerkinger Theatermacher in ihr Programmheft zu „Holzers Peepshow“ geschrieben.