Theatergruppe Emerkingen spendet 4200 Euro ans Hospiz St. Martinus

Im Dezember zeigte die Theatergruppe Emerkingen das Stück „Holzers Peepshow“, das sie noch gemeinsam mit ihrem verstorbenen Regisseur Roland Röller einstudiert hatten. Den Erlös der Aufführungen in Höhe von 4200 Euro übergaben die Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt als Spende an das Kirchbierlinger Hospiz St. Martinus.

Nach dem Tod des Regisseurs sei es allen ein wichtiges Anliegen gewesen, mit dem Erlös des Theater-Wochenendes die Palliativ-Versorgung der Region zu unterstützen. „Wir hoffen zum einen, dass die Arbeit in Hospizen und in der ambulanten Palliativ-Versorgung mehr öffentliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfährt und dass mit unserer Spende vielleicht Ideen und Projekte umgesetzt werden können, die sonst nicht möglich wären“, so die Mitglieder der Theatergruppe.

Bei der Spendenübergabe berichtete Pflegedienstleiterin Sabine Graf von der Arbeit im Hospiz und führte die Theatergruppe durch das historische Gebäude. „Als Kulturschaffende war es für uns interessant zu erfahren, dass kulturelle Beiträge für die Gäste im Hospiz jederzeit herzlich willkommen sind“, betonen die Emerkinger Schauspielerinnen und Schauspieler.