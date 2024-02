Theater Emerkingen spielt „Omdreht“

(khb) - „Omdreht“ heißt die Komödie von Peter Landstorfer, die das Theater Emerkingen vor Ostern in fünf Vorstellungen auf die Bühne der Römerhalle bringen wird. Die Suche nach einem neuen Theaterstück sei in diesem Jahr nicht einfach gewesen, sagt Yvonne Kopp, Vorsitzende des Theatervereins.

„Zum einen wollten wir unserem Anspruch, gutes Amateurtheater zu spielen treu bleiben, wusste aber dass das ohne die gewohnte Regie von Roland Röller nicht einfach wird.“ Deshalb hat sich die Theatertruppe für ein Stück von Peter Landstorfer entschieden mit dessen Stücken die Emerkinger Schauspielerinnen und Schauspieler bereits Spielerfahrung haben.

„Humorvolle Volkstücke mit einer positiven Kernbotschaft passen zu uns“, sagt die Theater-Chefin und betont, dass die bisherigen Landstorfer-Stücke, „Der Räuberpfarrer“, „Ratsch und Tratsch“ sowie „Zeitbscheisser“, beim Publikum sehr gut ankamen.

Regie führen jetzt Caroline Illich und Ilona Röller und weil „Omdreht“ ein aufwändiges, dreigeteiltes Bühnenbild aus Dorfwirtschaft, Gerichtsstube und Zimmer eines Poeten, verlangt, müssen sich die Bühnenbauer Alois und Alfred Roth, Klaus Weiher, Gebhard Kopp und Florian Illich bis zur Premiere des Theaterstücks noch mächtig ins Zeug legen.

Obwohl es „Omdreht“ bereits in einer schwäbischen Version gibt, hat die Emerkinger Schauspieltruppe die „hochdeutsche Version in das hiesige Schwäbisch“ übersetzt. Seit Januar wird mindestens zwei Mal pro Wiche geprobt, „und in der Endphase proben wir jeden Tag“, so die Schauspielerinnen und Schauspieler.

Nach dem Inhalt des Stücks gefragt, antworten die beiden Regisseurinnen: „Man kann das halbe Haus umdrehen, wenn man was verlegt hat. Man kann auch jeden Gedanken und jede Erinnerung, auch jedes Wort umdrehen“. Oft werde darüber nachgedacht, „ob wir alles was andere tun, nicht viel besser machen würden“. Diese Gedanken fasse Autor Landstorfer in „Omdreht“ zusammen und lässt die Akteure auf der Bühne in die Rollen anderer schlüpfen, um zu sehen, was besser läuft.

Ob die Lindenwirtin (gespielt von Martina Illich) die Arbeit von Kräuterweible Gudrun (Carmen Roth) übernimmt oder in die Rolle des Poeten Simpl (Benedikt Hauler) schlüpft, ob Hedwig (Yvonne Kopp) und Gustav Duckerer (Charly Gretzinger) alles besser machen wie der Viehhändler Preller-Hans (Albert Rieger) oder ob die Gerichtsschreiberin Frieda (Annkathrin Härle) künftig statt „dem Herrn Richter“ (Andreas Müller) Urteile spricht, werden die Emerkinger Schauspielerinnen und Schauspieler erst während der Vorstellungen verraten.

Seit 1993 begrüßen „Ansagekinder“ das Publikum zu den Vorstellungen in der Römerhalle. Auch in diesem Jahr werden sechs „Ansagekinder wieder schauspielerisch in das Stück einführen“. „Martina Illich, die heuer als Wirtin auf der Bühne steht, war 1993 eines unserer ersten Ansagekinder“, erzählt Yvonne Kopp. „In diesem Jahr zum ersten Mal dabei sind Annkatrin Härle und Benedikt Hauler, unser jüngster Schauspieler“.

Am Freitag, 8. März, steigt ab 17.30 Uhr die Generalprobe als Kindervorstellung in der Römerhalle. Am Samstag, 9. März, öffnet sich um 20 Uhr der Premierenvorhang. Weitere Vorstellungen gibt’s am Sonntag, 10. März, Samstag, 16. März, Sonntag, 17. März, und Samstag, 23. März. Samstags ist „Omdreht“ ab 20 Uhr, sonntags ab 18 Uhr zu erleben.

Karten können unter der Telefonnummer 0157/54192278 vorbestellt oder jeweils an der Abendkasse gekauft werden. Weiter Informationen zum Theater Emerkigen und zur aktuellen Inszenierung sind im Internet zu finden unter www.theater-emerkingen.de