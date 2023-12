Spielplätze sollen „spannender“ werden

Die Anschaffung einer digitalen Sirenenanlage, Informationen über E-Tankstellen, die Gestaltung der Spielplätze in der Gartenstraße und im Baugebiet Stützen V sowie die Außenanlage des künftigen Kindergartens bei der Römerhalle standen bei der Sitzung des Emerkinger Gemeinderats am Montagabend auf der Tagesordnung.

Johannes Müller, Mitarbeiter der Netze BW, erklärte dem Gremium die digitale Sirenenanlage „Smart Warn 450 ready“, die seine Firma anbietet. Zuvor erläuterte Bürgermeister Paul Burger, dass die analoge Sirene auf dem Rathausdach zur Alarmierung der Feuerwehr zuverlässig funktioniere, allerdings sei die Alarmierung und Warnung der Bevölkerung nicht möglich. Für eine neue Sirenenanlage hat Emerkingen bereits 2021 einen Förderantrag gestellt. „Aber laut Regierungspräsidium sind die Mittel dafür überzeichnet“, erklärte der Bürgermeister.

Das Sirenensystem der Netze BW sei bereits in vielen Kommunen installiert und biete eine marktreife Lösung, betonte Johannes Müller. „Smart Warn 450 ready“ bietet nicht nur die Warnung durch Sirenen-Warntöne, sondern auch durch im Voraus aufgezeichnete Sprachnachrichten, kann an mehreren Stellen in der Gemeinde aufgestellt und punktuell ausgelöst werden. Weil die Reichweite der Sirenen auf rund 600 Meter festgelegt ist, könnte Emerkingen durch fünf Sirenen flächendeckend und wegen der Hochwassergefahr mit Schwerpunkt am Tobelbach, gewarnt werden. Der Mitarbeiter der Netze BW machte der Gemeinde das Angebot nur drei der notwendigen fünf Sirenen bezahlen zu müssen und in den ersten 48 Monaten keine Wartungs- und Servicegebühren anfallen. Damit würden Anschaffungskosten von rund 24.350 Euro entstehen und später monatliche Gebühren von rund 232 Euro anfallen. Zwei alternative Angebote, allerdings ohne „individuelle und audiovisuelle Warnung“, würden 37.200 Euro und 21.700 Euro kosten. Um sich mit der örtlichen Feuerwehr und den Experten im Landratsamt besprechen zu können sowie alle Vor- und Nachteile des Sirenensystem abzuwägen, hat der Gemeinderat beschlossen die Entscheidung über den Kauf des Sirenensystems zu vertagen.

Joachim Hepner, Kommunalberater der Netze BW, stellte den Räten anschließend die Möglichkeiten einer E-Tankstelle vor, die bei Ausbau des Parkplatzes bei der Römerhalle aufgestellt werden könnte. Hepner empfahl eine sogenannte Normal-Ladesäule, wie sie bereits in Unterstadion und Oberstadion stehe. Von einer Schnell-Ladesäule, einem sogenannten Hypercharger, riet der Fachmann ab. „Die stehen eher an Autobahnraststätten und an Stellen mit hoher Frequenz“, so Hepner. Die Normal-Ladesäule mit zwei Ladebuchsen und Kartenleser kostet 11.500 Euro plus Aufbau, Einrichtung und Fundament, so dass mit rund 15.000 Euro zu rechnen ist. Vom Stromverkauf an der Ladesäule wird die Gemeinde vom Stromanbieter eine Rückvergütung bekommen. Die Entscheidung, ob eine Ladesäule aufgestellt wird, soll mit der Planung des Parkplatzes erfolgen.

Zum Thema der Neugestaltung des Spielplatzes an der Gartenstraße, zur Planung des Spielplatzes im Baugebiet Stützen V war Landschaftsarchitektin Regina Zeeb vom gleichnamigen Ulmer Büro gekommen. Die Gemeinde will Bürger, aber vor allem Kinder, in die Planung der Spielplätze einbeziehen, „um sie gut und spannend auszustatten“, so Bürgermeister Burger. Im Vorfeld wurden bereits eine Umfrage unter Kindern gemacht, welche Spielgeräte sie sich in der Gartenstraße wünschen. Dabei wurde 22 Mal eine Kletterwand genannt. 17 Kinder wollen schaukeln, 15 wünschen sich ein Trampolin und 13 Kinder wollen eine Seilbahn. Einen Sandkasten wünschten sich sieben Kinder. Regina Zeeb sprach von auch von Aufenthaltsräumen, Beschattung, Frischwasser-Angebot und Sitzbänken. Jetzt hat die Landschaftsarchitektin den Auftrag Vorentwürfe zu erstellen, die in den ersten Monaten des kommenden Jahres als Grundlage für sogenannte „Werkstattgespräche“ mit Bürgern und Kindern dienen sollen. Im Haushalt wird die Gemeinde 60.000 Euro bereitstellen.

Zur Gestaltung der Außenanlage am künftigen Kindergarten, will sich Regina Zeeb mit den planenden Architekten abstimmen, wenn die Planung des Gebäudes fertig ist. Einstimmig war der Gemeinderat mit dem Abschluss eines Vertrags mit dem Büro Zeeb über Planung der Spielplätze und die Moderation der Werkstattgespräche einverstanden.