Ein Saxofon– und Orgelkonzert in der St–Jakobus–Major–Kirche findet am Mittwoch, 26. Juli, 19.30 Uhr, statt. Christian Segmehl ist freischaffender Saxophonist, begeisterter Kammermusiker und ständiger Gast renommierter Symphonieorchester wie den Berliner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den Stuttgarter Philharmonikern oder dem Orchestre Symphonique de Montréal. 2010 erhielt er den Echo–Klassik. Johannes Mayr zählt zu den innovativsten Organisten seiner Zeit. Er ist Orgelprofessor an der Musikhochschule in Stuttgart. Seit 2011 ist er Domorganist an der Konkathedrale St. Eberhard in Stuttgart. Er erhielt unter anderem 2010 den Preis der deutschen Schallplattenkritik für die CD Orgelkonzert an den Orgeln von Johann Nepomuk Holzhey. Ein Eintrittspreis ist nicht festgesetzt, Spenden erwünscht. Weitere Info gibt es unter www.christian–segmehl.de