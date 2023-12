Ratsmitglieder informieren sich über Neuigkeiten zur Römerhalle

Einmal im Jahr treffen sich die Gemeinderäte von Emerkingen, Hausen am Bussen und Unterwachingen zur „Römerhallen-Sitzung“. Die 1987 in Emerkingen gebaute Halle gehört den drei Gemeinden gemeinsam, deshalb müssen Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. „Die Römerhalle ist seit Jahrzehnten ein Segen für unsere drei Gemeinden und die Bürgerinnen und Bürger“, stellten die Bürgermeister Paul Burger und Hans Rieger in der jüngsten Sitzung fest.

In der Römerhalle besichtigten die Bürgermeister und Gemeinderäte, was im vergangenen Jahr an der Halle verändert wurde und was in naher Zukunft zu erledigen ist. So wurden die Fluchtwege und Notausgänge der Halle überprüft und an allen Fluchttüren wurden Panikschlösser angebracht. „Eine große Sache war der Einbau einer neuen Rauchabzugsanlage“, sagte Emerkingens Bürgermeister Paul Burger und erklärte, dass in der Halle jetzt sechs Raummelder installiert sind und sich sechs Oberlichter weit öffnen lassen, damit entstandener Rauch schnell abziehen kann. Das neue Kabelnetzwerk und Funknetzwerk der Römerhalle funktioniere gut, betonte Burger und die Räte beschlossen einstimmig, in der Halle in Zukunft „einen freien Internetzugang“ anzubieten. „Das ist heute Standard“, sagte Hans Rieger, Bürgermeister von Hausen am Bussen und Unterwachingen.

Vor Kurzem fand in der Halle eine Sicherheitsbegehung statt, die ergab, dass die Notfallbeschilderung ergänzt und im Freien ein Sammelplatz für Notfälle ausgewiesen werden muss. „Den Sammelplatz werde ich mit der Emerkinger Feuerwehr zeitnah besprechen“, sagte Bürgermeister Burger. Außerdem müssen, wenn in der Halle Sport getrieben wird, bis auf zwei Meter Höhe alle Fenster sowie die Hallenbühne abgesichert werden, um eine Verletzungsgefahr für die Sporttreibenden zu verhindern. Dazu sollen jetzt Angebote eingeholt werden, die dann in den einzelnen Gemeinderäten besprochen werden. Da das Kühlaggregat des Kühlraums in die Jahre gekommen ist, muss es in nächster Zeit erneuert werden und weil der Wasserdruck in den Duschen bereits seit langer Zeit Probleme macht, wird jetzt ein Ingenieurbüro für Haustechnik beauftragt die Sanierung zu planen und entsprechende Angebote einzuholen. Die Räte sprachen sich dafür aus „Aufputz-Armaturen“ anbringen zu lassen.

Zur weiteren Sitzung trafen sich die Gremien mit den Bürgermeistern im Gemeindehaus in Unterwachingen. Beim Einbau der Notstromtechnik in der Römerhalle fiel auf, dass die vorhandene Zähleranlage unterdimensioniert ist, vor allem mit Blick auf die geplante Photovoltaikanlage auf dem Hallendach. Einstimmig waren die Räte für den Einbau eines neuen Wandlermessschranks zum Bruttopreis von 6711 Euro.

Vor der Installation einer Photovoltaikanlage auf der Römerhalle muss die Hallenstatik überprüft werden. Außerdem sollen Fachleute prüfen, wie groß die Photovoltaikanlage sowohl unter technischen als auch unter steuerlichen Aspekten sein soll.

Ausführlich informierte Bürgermeister Burger die Räte über den geplanten Bau einer barrierefreien Bushaltestelle bei der Römerhalle und beim künftigen Kindergarten. An der Zufahrt zur Halle wird ein Kreisverkehr geplant und die vorhandene Schotterfläche wird zum Parkplatz. Für die barrierefreie Bushaltestelle fallen vor der Halle mehrere Parkplätze weg. Als Ersatz werden entlang der Straße weitere Parkplätze ausgebaut. Außerdem, so Burger, sei entlang der Wachingerstraße ein Fußweg von der Römerhalle zum Sportplatz geplant.

Die Gemeinderäte verabschiedeten auch den Belegungsplan der Römerhalle für das kommenden Jahr. Demnach werden Emerkinger Vereine die Halle wöchentlich 19,5 Stunden, Vereine und Gruppen aus Hausen und Unterwachingen je 2,875 Stunden nutzen. Nach den Nutzungsstunden der Halle und nach der jeweiligen Einwohnerzahl werden die Betriebskosten der Römerhalle auf die drei Betreibergemeinden umgelegt. Für das Jahr 2022 wird wohl eine Umlage von 74.500 Euro zu verteilen sein. „Das ist deutlich mehr als in den Vorjahren“, sagte Paul Burger und nannte gestiegene Energie- und Heizkosten, aber auch die ausgeführten Sanierungsmaßnahmen wie Blitzschutz, Sicherheitslicht und neue Sitzmöbel als Gründe.

Bereits jetzt sind für 2024 Veranstaltungen in der Römerhalle wie Hallenturnier, Fasnetsveranstaltungen und Theateraufführungen, ein Feuerwehrfest im September sowie die XXL-Party und das Jahreskonzert der Musikkapelle geplant.