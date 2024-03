Die Osterhasen haben ihre Produktion an der Fabrikationsstelle Tannenbaumplantage R. Hauler in dr Hundersingerstraße seit Wochen wieder aufgenommen. So kann am Palmsonntag, 24. März, um 13.30 Uhr, dass 51. Osterhasenfest in Emerkingen stattfinden und dazu sind alle wieder eingeladen, teilen die Veranstalter der SSV Emerkingen Jedermänner mit.

Dort erhalten brave Kinder kleine Geschenke, eingepackt von den Eltern, zugestellt von den Hasenkindern oder gar vom Osterhasenopa. Die Geschenke sind immer ordentlich mit Namen und Adresse versehen. Es müssen nicht immer ganz große und teure Geschenke sein. Hasen und Kinder freuen sich auch über kleine Dinge.