Musikalische Weltreise zum Jahresabschluss

(khb) - In der Emerkinger Römerhalle steigt am kommenden Samstag ab 20 Uhr, also am Vorabend des zweiten Advent, das diesjährige Jahreskonzert der Musikkapelle Emerkingen.

In intensiven Proben und einem Proben-Wochenende hat sich das Orchester auf den Musikabend vorbereitet und für die Konzertbesucher ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „Eine musikalische Weltreise“ zusammengestellt. Beim Proben-Wochenende fanden zunächst am Freitagabend und am Samstag Registerproben statt, später folgten vor allem am Sonntag intensive Gesamtproben. „Die Proben haben sich gelohnt, sodass sich unsere Konzertbesucher auf eine tolle musikalische Reise rund um den Globus freuen können“, sind sich die Emerkinger Musikerinnen und Musiker sicher.

Den musikalischen Auftakt macht die Jugendkapelle unter Leitung von Anna Maria Frankenhauser mit dem Vangelis-Hit „Conquest of Paradise“, den Ron Sebregts für Blasorchester arrangiert hat. Als zweites Stück wird der Emerkinger Musikernachwuchs „Montanas del Fuego“ aus der Feder von Markus Götz auflegen.

Ihren Teil der musikalischen Weltreise beginnen die Musikerinnen und Musiker des aktiven Orchesters unter der Leitung von Steffen Lepple „nicht im Flugzeug, sondern mit dem Zeppelin“ und erinnern an das „Luftschiff Hindenburg“, die sich auf die Fahrt über den „großen Teich“ begibt und bei der Landung in Lakehurst in den USA zu brennen beginnt. Das Stück „Hindenburg“ hat Michael Geisler komponiert. Erstes musikalisches Ziel der Emerkinger Musikkapelle ist „Utopia“, das „Niemandsland“ wurde beschrieben und vertont von Jacob de Haan.

Weiter geht die Weltreise nach Transsilvanien. Dort werden die Konzertbesucher die beliebten und bekannten Melodien aus dem „Tanz der Vampire“, komponiert von Jim Steinman und arrangiert von Wolfgang Wössner, zu hören bekommen, bevor der gastgebende Musikverein seine Reise unterbricht, um verdiente und langjährige Mitglieder zu ehren. Anschließende geht es mit „When the Saints go Marching in“ weiter in die USA und „The Lion King“ bringt das Orchester und seine Zuhörer mit den bekanntesten Melodien aus dem Disney-Film, komponiert von Elton John, nach Afrika. Zurück in Europa, genauer in England, werden die Musikerinnen und Musiker der Emerkinger Musikkapelle zum Abschluss ihres Jahreskonzerts mit „Music“, dem Hit von John Miles, eine Hommage an ihr gemeinsames Hobby, die Musik, liefern.