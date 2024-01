Jugendfeuerwehr soll bessere Ausrüstung erhalten

Bereits im Juni des vergangenen Jahres hat die Emerkinger Feuerwehr die Weichen für die Gründung einer Jugendfeuerwehr gestellt und mit der Gruppe „Kids for Firefighting“ auf den Weg gebracht. Inzwischen gehören 16 Mädchen und Jungen zur Gruppe und treffen sich regelmäßig zu Übungsabenden.

Ein eigens gebildetes Team der Feuerwehrleute kümmert sich um die Kinder und Jugendlichen, die inzwischen im Obergeschoss des Backhauses eigene Jugendräume bezogen haben. „Besonders erfreulich ist, dass der Feuerwehrnachwuchs bereits am Volkstrauertag und am Kriegerjahrestag teilgenommen und so die Verbundenheit zu unserer Gemeinde zum Ausdruck gebracht hat“, sagte Bürgermeister Paul Burger während der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Im Vorfeld der Gründung der Jugendfeuerwehr hatte die Gemeinde für die Jugendlichen bereits Helme, Mützen und T-Shirts gekauft. Außerdem wurden mit Spenden Sweatshirts beschafft. Um die Jugendfeuerwehr leiten zu können, hat Moritz Schlecker an der Feuerwehrschule die Ausbildung zum Jugendwart gemacht. In Paragraf 6 der Emerkinger Feuerwehrsatzung ist die Gründung einer Jugendfeuerwehr geregelt. „In einer Sitzung mit den Jugendlichen wurde die Jugendfeuerwehr vom Feuerwehrausschuss als Abteilung der Emerkinger Feuerwehr formell gegründet“, berichtete Kommandant Martin Schlecker den Gemeinderäten.

Gewählt wurde Moritz Schlecker als Jugendwart, Marvin Dripke als sein Stellvertreter, Ines Hinz als Schriftführerin der Jugendwehr und Isabella Schlecker als Jugendsprecherin. Vor dem Rathaus fand gleichzeitig eine Übung der neuen Jugendfeuerwehr statt, bei der der Nachwuchs für den Brandeinsatz trainierte.

In der Floriansstube stellten Kommandant Martin Schlecker und Jugendsprecherin Isabella Schlecker den Räten die bisherige Ausrüstung vor. Am Montag beschloss der Gemeinderat für den Nachwuchs Parkas, Latzhosen und Handschuhe zu kaufen. Das günstigste Angebot lag bei 126,90 Euro pro Person. Einstimmig beschlossen die Räte neue Angebote für „höhere und sicherere Schnürstiefel“, statt „niederen Schuhen“, einzuholen, „damit die Jugendlichen gut ausgerüstet sind“.