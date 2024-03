Humorvolles Stück mit heiterer Kernbotschaft

Am Samstagabend öffnete sich in der Römerhalle der Premierenvorhang für die diesjährige Inszenierung des Emerkinger Theaters. Ausgesucht hatte sich die Theatertruppe das Stück „Omdreht“, ein Lustspiel in drei Akten von Peter Landstorfer.

„Wir haben uns für ein Stück dieses Autors entschieden, weil wir mit seinen Stücken bereits Spielerfahrung hatten. Außerdem passen humorvolle Volksstücke mit einer positiv heiteren Kernbotschaft gut zu uns und unserer Art Theater zu spielen“, betonen die beiden Regisseurinnen Ilona Röller und Carolin Illich. Für die Probenarbeit war „Omdreht“ in einer schwäbischen und einer hochdeutschen Version zu haben. „Wir haben uns für die Hochdeutsche entschieden und sie selber in unser Schwäbisch übersetzt“, sagt Yvonne Kopp, Vorsitzende des Theatervereins.

Ums Schwäbische ging es auch beim Auftakt des Theaterabends mit den Ansagekindern. Marlene Roth, Eva Illich, Lisa Türk, Jakob Illich, Elijah Kopp und Clara Illich begrüßten das Publikum, stellten fest, dass sich Anflüge der hochdeutschen Sprache „scho wieder verwachset“ und forderten die Theaterbesucher zu einem lautstarken „Toi, toi, toi“ auf.

„Omdreht“ spielt in einer kleinen Stadt im Oberschwaben des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Am Marktplatz gibt es ein Gasthaus, in dem die Wirtin Linde (gespielt von Martina Illich) regiert, und den Gerichtssaal von „Herrn Richter“ (Andreas Müller), in dessen Amtsstube aber Gerichtsschreiberin Frieda (Annkathrin Härle) das Sagen hat. Im Städtle handelt der Preller-Hans (Albert Rieger) mit Vieh und auf dem Marktplatz verkauft Gudrun (Carmen Roth) ihre Kräuter und ihr Gemüse. Hedwig Duckerer (Yvonne Kopp) und ihr Mann Gustav (Charly Gretzinger) sind häufige Gäste in der Wirtschaft und treffen dort immer wieder auf den wenig erfolgreichen Künstler Simpl (Benedikt Hauler), der auf der Bühne der Römerhalle auch Spitzwegs „armen Poeten“ gibt.

Alles scheint in bester Ordnung, aber niemand ist mit seinem Leben so richtig zufrieden. Jeder nörgelt und behauptet, den Job der anderen weitaus besser erledigen zu können. Als man im Städtle schließlich alles „omdreht“ und die Berufe tauscht, stellen sich schnell erhebliche Schwierigkeiten ein. Wer statt des Künstlers nun der „Herr des gepflegten Wortes“ ist, ob „Busenjucken“ weiterhin bei Gerichtsurteilen hilfreich sein kann, ob es einfacher ist Spätzle zu schaben oder „ an Häge“ zu verkaufen und wer am Schluss den „Alphabetomaten“ am besten bedienen kann, werden die Emerkinger Schauspielerinnen und Schauspieler in drei weiteren Aufführungen verraten.

„Omdreht“ wird in der Emerkinger Römerhalle wieder für viele Lacher des Publikums und häufigen Zwischenapplaus sorgen am Samstag, 16. März, um 20 Uhr, am Sonntag, 17. März, um 18 Uhr und am Samstag, 23. März, um 20 Uhr. Karten für die Vorstellungen können unter der Telefonnummer 0157/54192278 vorbestellt werden.