Bei der gemeinsamen Hallensitzung der Gemeinderäte aus Emerkingen, Hausen am Bussen und Unterwachingen sind die beiden Hausmeister der Römerhalle verabschiedet worden. Zum Jahresende werden Alois Roth und Klaus Weiher ihren Dienst für die gemeinsame Halle der drei Gemeinden beenden.

„Die beiden Hausmeister sind am 30. Oktober 2018 gestartet und waren für unsere Römerhalle und unsere Gemeinden ein Glücksgriff“, sagte Emerkingens Bürgermeister Paul Burger. In ihrer Amtszeit hätten Weiher und Roth „nicht nur die Standards eines Hausmeisters abgewickelt“, sondern sich auch „mit viel Eigeninitiative tief in die technischen Themen eingearbeitet“.

So hätten die beiden Hausmeister einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die Römerhalle auch im 36. Jahr ihres Bestehens noch gut aussehe, so Bürgermeister Burger. Hans Rieger, Bürgermeister aus Unterwachingen und Hausen am Bussen betonte, dass die Römerhalle bis heute ein „Segen für Sport und Kultur in den drei Gemeinden“ sei. „Ohne gute Hausmeister und gutes Personal wäre unsere Halle nicht in so einem guten Zustand“, sagte Rieger.

Am guten Zustand der Römerhalle und an der gemeinsamen Nutzung durch die drei Gemeinden, seien viele Personen und Stellen beteiligt, sagte Bürgermeister Burger und nannte die VG-Munderkingen, die die Betriebskosten der Halle abrechnet, alle Hallennutzer, die sorgsam mit der Halle und dem Inventar umgehen, die Reinigungskraft, den örtlichen Bauhof und die Räte der drei Betreibergemeinden. „Sie alle haben gemeinsam mit den Hausmeistern dazu beigetragen, dass die Römerhalle noch gut in Schuss ist.“

Mit einem Buch und Weinpräsenten wurden Klaus Weiher und Alois Roth verabschiedet, nicht ohne den beiden das Versprechen abzunehmen, auch in Zukunft für Fragen oder „wenn‘s mal klemmt“ zur Verfügung zu stehen.