Hasen tanzen um das Strohnest

(khb) - Wie immer am Palmsonntag haben die Jedermänner des SSV Emerkingen wieder zum Osterhasenfest eingeladen. Mehr als hundert Kinder kamen mit ihren Eltern und Großeltern zur Waldecke bei „Hauler’s Tannenschonung“ und warteten gespannt auf die Osterhasen-Familie. Heuer fand das Fest der Jedermänner-Osterhasen bereits zum 51. Mal in Emerkingen statt und die Hasengruppe scheint in den Jahrzehnten immer mehr gewachsen zu sein. Mit den Haseneltern und Hasen-Großeltern kamen in diesem Jahr 16 Hasenkinder zum eigens aufgebauten Osterhasen-Nest aus Stroh.

Wie immer forderte Karl Hauler die Kinder auf, die Hasenfamilie mit erst leisen, später lautstarken „Osterhase komm heraus“-Rufen aus der Tannenschonung zu locken und alle jungen Besucher des Osterhasenfests warteten gespannt, bis sich die ersten Ohrspitzen der Osterhasen im Dickicht oder am Waldeck zeigten. Nach dem traditionellen Hasentanz um das Strohnest schleppten alle Osterhasen jede Menge Geschenke aus dem Dickicht zum Strohnest. Wie immer hatten die Eltern zuvor heimlich bei den Jedermännern die Präsente abgegeben und die Kinder staunten dann nicht schlecht, dass der Osterhase ihre Namen kannte, sie aufrief und dann beim „leibhaftigen Osterhasen“ ein Geschenk abgeholt werden und mit ihm sogar ein Erinnerunsgfoto geschossen werden durfte.