Emerkinger Theaterverein führt „Holzers Peepshow“ auf

„Schlussapplaus“ hat der Emerkinger Theaterverein über seine drei Aufführungen geschrieben, die von Freitag, 15. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember, in der Emerkinger Römerhalle zu erleben sind. Was die Schauspieler und Theatermacher meinen, erklärt sich im Untertitel: „Ein Theaterwochenende in Erinnerung an Zwalks letzte Regie“.

„Zwalk“ war der Spitzname von Roland Röller, der im Emerkinger Theaterverein viele Jahre Regie geführt hat und im Februar verstorben ist. „Das Theater war sein Leben“, sagt Yvonne Kopp, Vorsitzende des Theaters Emerkingen. Röller war im Landesverband der Amateurtheater und im Arbeitskreis „Mundarttheater“ engagiert. Sein Ziel sei immer gewesen, anspruchsvolles Mundarttheater zu machen, sagt Yvonne Kopp und betont, dass Roland Röller den Emerkinger Theaterverein zum bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte, der Verleihung des Landesamateurtheaterpreises „Lamathea“ im Jahr 2019 geführt habe. „Auf der Suche nach einem Folgestück nach dem Lamathea erschien ihm ‚Holzers Peepshow‘ als ideale Herausforderung“, sagt die Vorsitzende: „Wir wollten das Stück bereits im Frühjahr 2020 zeigen, aber dann kam alles ganz anders“.

Corona verhinderte die Aufführung von „Holzers Peepshow“ lange Zeit, so dass die Schauspieler und Regisseur Roland Röller erst vor etwa einem Jahr wieder mit Proben beginnen konnten. Alle wussten, dass Röller schwer erkrankt war. Aber: „Zwalk wollte dies Stück unbedingt aufführen. In den gemeinsamen Proben war er positiv gestimmt und immer gut drauf“, erinnert sich Yvonne Kopp. „Die Premiere zu erleben, war ihm eine echte Herzensangelegenheit, was ihm aber nicht mehr vergönnt war“. Bevor die bereits erneut geplante Premiere von „Holzers Peepshow“ über die Bühne gehen konnte, erlag Roland Röller seiner Krankheit. „Wir waren geschockt und konnten nicht spielen“, sagt Yvonne Kopp.

Jetzt will der Theaterverein seinem Regisseur posthum den Herzenswusch erfüllen und „Holzers Peepshow“ in der Römerhalle zeigen. „Wir wollen ihm dieses Stück zum Abschied spielen“, sind sich die Emerkinger Theaterleute einig. „Als Team wollen wir dabei die Begeisterung und Freude am Theaterspiel zum Ausdruck bringen, das Publikum gut unterhalten und dabei an Zwalk erinnern“, so Yvonne Kopp. Wer bei „Holzers Peepshow“ Szenen aus dem Rotlichtmillieu erwarte, werde enttäuscht, sagt die Vorsitzende des Theatervereins. Vielmehr gehe es um die Welt einer oberschwäbischen Familie auf einem Bauernhof, die weder heil noch harmonisch ist. „Deshalb muss eine Veränderung her und die Dinge nehmen ihren Lauf, bis weder Akteure noch Zuschauer wissen, wo ihnen der Kopf steht“, so die Theaterchefin. „Mehr wird aber vorab nicht verraten“.

Mit Unterstützung von Roland Röllers Frau Ilona Röller hat Caroline Illich die Regiearbeit zur aktuellen Inszenierung übernommen. Als Familie Holzer werden Klaus Weiher, Albert Rieger, Yvonne Kopp, sowie Carmen und Matthias Roth zu sehen sein.

Weil „Holzers Peepshow“ nicht auf der Bühne, sondern „mitten in der Römerhalle“, so wie von Roland Röller geplant „mitten im Publikum“, gespielt wird, sind pro Vorstellung nur rund 150 Zuschauerplätze vorhanden. Wer „Holzers Peepshow“ sehen möchte, dem raten die Theatermacher sich rechtzeitig um Karten zu bemühen.

Die Vorführungen in der Emerkinger Römerhalle beginnen an jedem der drei Theaterabende um 20 Uhr. Kartenreservierungen sind möglich unter der Telefonnummer 0157/54192278.