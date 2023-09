Emerkinger Nachwuchs–Feuerwehr zeigt ihr können

— Den Aktionstag der Feuerwehren zum 50. Jubiläum des Kreisfeuerwehrverbands Alb–Donau nutzte die Freiwillige Feuerwehr in Emerkingen am Samstagnachmittag, um ihren Nachwuchs zum ersten Mal der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bisher habe die Jugendfeuerwehr in Munderkingen die Ausbildung des Emerkinger Nachwuchses übernommen, erzählte Kommandant Martin Schlecker am Rand des Aktionstags in Emerkingen. „Weil dort keine Kapazitäten mehr frei sind, haben wir beschlossen unseren Nachwuchs in Zukunft selbst auszubilden“. Und so treffen sich seit Juni 16 Mädchen und Jungen regelmäßig mit einer Gruppe von Feuerwehrleuten um Moritz Schlecker.

Sechs Mal haben sich die „Kids for Firefighting“ inzwischen zu Übungen und einer „Einsatznacht im Feuerwehrhaus“ getroffen, um bestimmte Feuerwehraufgaben zu lernen und zu üben. Am Samstag zeigten sie, was sie bereits alles drauf haben. Kurz nach 15.30 Uhr löste Kommandant Schlecker die Sirene und damit die Alarmierung aus. Mit den beiden Emerkinger Einsatzfahrzeugen und unterstützt von aktiven Feuerwehrmännern rückten die „Kids for Firefighting“ an und mussten auf die Übungsannahme richtig reagieren.

Das Szenario bestand aus einer in Brand geratenen Landmaschine, in der sich der Fahrer verletzt hat. Schnell wurde eine Schlauchleitung vom wasserführenden Emerkinger Fahrzeug zum „Brandherd“ gelegt, während ein zweiter Trupp der Kids die „Wasserversorgung aus einem offenen Gewässer“ demonstrierte. Nach kurzer Zeit wurde aus drei C–Rohren das Feuer bekämpft und eine Riegelstellung zum Schutz der Umgebung aufgebaut.

Als der Gruppenführer „Feuer schwarz“, also dass der Brand gelöscht ist, meldete, wurde der verletzte Fahrer der Landmaschine vom Nachwuchs sachgerecht und wie sie es in den Übungen gelernt hatten, gerettet. „Alles hat gut geklappt“, urteilte der Kommandant nach dem ersten Übungseinsatz der „Kids for Firefighting“. Auf die Frage nach dem ungewöhnlichen Namen des Emerkinger Nachwuchses, erklärt Martin Schlecker.

„Das ist der Vorläufer unserer Jugendfeuerwehr, die wir noch in diesem Jahr gründen werden. Zuvor muss aber eine entsprechende Satzung erstellt werden und Moritz Schlecker muss noch den Jugendwart–Lehrgang an der Feuerwehrschule in Bruchsal besuchen“. Außerdem müssen die Einsatzuniformen für die Jugendlichen gekauft werden. Bereits vorhanden und von der Gemeinde finanziert, sind die Helme für den Nachwuchs. „Und es gibt bereits T–Shirts mit dem Aufdruck Jugendfeuerwehr Emerkingen“, so Kommandant Martin Schlecker.

Als die „Kids for Firefighting“ ihre Übung abgeschlossen hatten, bekamen die zahlreichen Gäste des Aktionstags, die Möglichkeit selbst mal ein Feuer zu löschen und dabei einen Feuerlöscher richtig anzuwenden. Am sogenannten Fire–Trainer konnte ein Fettbrand genauso simuliert werden, wie die Explosion einer Spraydose. Mit dem Titel „Wir geben 112 Prozent“ wurden zudem in der Florianstube Bilder von Einsätzen und Übungen der momentan 34–köpfigen Emerkinger Einsatzabteilung aus den vergangenen Jahren gezeigt.

Die Emerkinger Wehr ist eine von 56 Feuerwehren mit insgesamt fast 5000 Feuerwehrleuten, die im Kreisfeuerwehrverband Alb–Donau organisiert ist. Der Verband, der seit 2018 von Armin Eberhardt geführt wird, kümmert sich um Brandschutzaufklärung und leistet landesweite Gremienarbeit. Er wurde 1973 nach der Kreisreform gegründet und entstand aus den davor selbständigen Verbänden Ulm, Ehingen und zum Teil Münsingen.