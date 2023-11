Emerkingen will im nächsten Jahr 1,8 Millionen Euro investieren

Der Gemeindehaushalt für das kommende Jahr und die Planung des neuen Kindergartens sowie eine „Kita-App“ sind die zentralen Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung im Rathaus von Emerkingen gewesen. Rund 1,8 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr in Emerkingen investiert werden.

Gemeinsam mit Bürgermeister Paul Burger bezifferten die Gemeinderäte nun die einzelnen Investitionen. So wird der Neubau des Kindergartens, der insgesamt rund 3,6 Millionen Euro kostet und über drei Jahre finanziert werden soll, 2024 mit einer Million Euro zu Buche schlagen. Dazu werden in den kommenden Jahren Zuschüsse aus dem Ausgleichstock erwartet, für 2024 in Höhe von 400.000 Euro. Für die Digitalisierung des Rathauses sind 12.000 Euro geplant, die Sanierung des Bauhofs wirkt sich mit 15.000 Euro aus.

„Den Bau der geplanten Halle werden wir auf 2025 verschieben“, sagte Bürgermeister Burger. Dann werden dafür 160.000 Euro im Gemeindehaushalt stehen. In die Römerhalle werden knapp 30.000 Euro investiert, die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Römerhalle wird 44000 Euro kosten. Außerdem sind 40.000 Euro für die Straßenbeleuchtung, knapp 25000 Euro für die Leichenhalle am Friedhof, 8500 Euro für ein Notstromaggregat, 24.500 für digitale Sirenen und 20000 Euro für den Hochwasserschutz am Maisengraben als Investitionen geplant. Am Feuerwehrhaus soll eine Absauganlage eingebaut, ein Notfalleingang geschaffen und der vorhandene „dritte Raum“ in die Halle integriert werden. Dafür werden im Gemeindehaushalt 100000 Euro stehen. Mit einer Million, aber zu 90 Prozent bezuschusst, ist der Breitbandausbau ein weiterer wichtiger Posten im Investitionsplan. Außerdem sind Gelder für die Erschließung von Baugebieten und ökologischen Ausgleichsmaßnahmen eingeplant. Mit 120.000 Euro soll zudem die Einfahrt Stützenstraße „entschärft“ werden.

Weil die Planungen des künftigen Emerkinger Kindergartens hohe Kosten verursachen, musste die Vergabe der Planarbeiten durch das VgV-Verfahren erfolgen. In dessen erster Stufe meldeten sich 13 Planungsbüros, von denen elf die maximale Punktzahl bekamen und per Losverfahren fünf Büros in die zweite Stufe gewählt wurden. Eine Jury aus Emerkinger Gemeinderäten, dem Bürgermeister und Vertretern der VG Munderkingen wählte nach einem exakt definierten Punkteverfahren das Büro „Planer GmbH ‐ Sterr Ludwig“ aus Blaustein aus, weil es die höchste Punktzahl bekam.

Um die Abrechnung von Frischwasser und Abwasser in der VG Munderkingen zu vereinheitlichen, müssen die Satzungen in den VG-Gemeinden bezüglich Fälligkeitstermine und Abschlagszahlungen geändert werden. Der Rat beschloss die Änderungssatzungen zur Wasserversorgungssatzung und zur Abwassersatzung. So werden in Emerkingen statt bisher drei Abschlägen auf Wasser und Abwasser in Zukunft vier Abschlagsraten pro Jahr fällig. Weil eine Unterdeckung des Gebührenhaushalts aus den vergangenen Jahren ausgeglichen werden muss, beschloss der Rat zudem eine Erhöhung der Frischwassergebühr. Künftig kostet der Kubikmeter Trinkwasser in Emerkingen zwei Euro, statt bisher 1,55 Euro. Die Gebühren für Abwasser bleiben mit 2,40 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser und 31 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche gleich.

Zum Preis von einmalig 59 Euro und einer Jahresgebühr von 456 Euro hat der Gemeinderat beschlossen für den örtlichen Kindergarten eine „Kita-App“ implementieren zu lassen. Damit sei es möglich die Eltern, ohne weitere Elternbriefe in Papierform, zeitnah, einfach und schnell zu informieren. Zudem biete die App die Möglichkeit, dass Eltern schnell mit dem Kindergarten in Kontakt treten können. „Natürlich alles nach den Bestimmungen des Datenschutzes“, betonte Burger. Die Kita-App wird von der Freiburger Firma „Stay informed“ geliefert und soll zunächst ein Jahr lang ausprobiert werden.

Der örtliche Römerturm ist momentan eingerüstet. „Das war zuletzt vor 25 Jahren bei der Sanierung der Außenhülle der Fall“, sagte der Bürgermeister und betonte: „Nun sind Sanierungen am Beton-Ringgurt unterhalb des Dachs am Römerturm zwingend notwendig, weil vor allem an der Westseite bereits Betonstücke abgeplatzt sind“. Um die Gefahr für Passanten und Besucher des Römerturms durch herabstürzende Betonteile zu verhindern, wird der Ringgurt jetzt saniert. Mit den Arbeiten wurde die Munderkinger Firma Repass beauftragt. „ In diesem Zug werden wir sinnvollerweise weitere Arbeiten erledigen“, so Burger. An den Holzgesimsen unter Dach wird ein Holzschutz angebracht, die Fensterläden werden neu gestrichen. Diese Arbeiten übernimmt die örtliche Firma Kopp.

„Außerdem werden an allen vier Dachseiten Schneefanggitter angebracht. „Das ist aus Verkehrssicherungsgründen wichtig und sinnvoll, weil wir bereits Dachlawinen erleben mussten, die bisher zum Glück nur Sachschäden verursacht haben“, sagte Burger. Die Schneefanggitter wird die Emerkinger Firma Holzbau Frankenhauser zum Angebotspreis von 6943 Euro anbringen. Das beschloss der Gemeinderat.