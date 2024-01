Emerkingen steht „finanzintensives Jahr“ bevor

Der Umbau des Feuerwehrhauses, die Vorplanung des Gemeindehaushalts 2024, die Jagdgenossenschaft und die Spenden, die die Gemeinde im vergangenen Jahr bekommen hat, standen am Montagabend auf der Tagesordnung zur Sitzung des Emerkinger Gemeinderats. Ausführlich hat Kommandant Martin Schlecker den Räten den geplanten Umbau des Feuerwehrhauses vor Ort erklärt.

So soll die bislang als Werkstatt und Lager genutzte „linke“ Garage in den Hauptraum des Gerätehauses integriert werden. Am Nordgiebel wird ein Alarmeingang entstehen, die Spinde sollen künftig nach Geschlechtern getrennt in verschiedenen Umkleidebereichen stehen und im vorderen „linken Bereich“ wird wieder eine Werkstatt eingerichtet. Ein Stiefelputzbereich wird geschaffen und eine Anlage zur Absaugung der Auspuffabgase der Feuerwehrfahrzeuge wird installiert. Im Haushalt der Gemeinde werden für den Umbau 90.000 Euro eingestellt, für die Absauganlage werden 12.000 Euro eingeplant. Außerdem wird mit einem Zuschuss von 20.000 Euro gerechnet und die Feuerwehr hat Eigenleistungen angeboten.

Einstimmig hat der Gemeinderat der Vorplanung des Gemeindehaushalts zugestimmt, der im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 162.000 Euro ausweisen wird. Außerdem wird ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 250.700 Euro entstehen, von dem die Schuldentilgungen vorgenommen werden können. Einige Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, etwa die Fassade des Bauhofs, sowie Schulumlagen, Feuerwehrausrüstung und die Kosten der Römerhalle werden aus dem laufenden Haushalt finanziert.

Weitere Vorhaben werden im Investitionsplan der Gemeinde ausgewiesen. Dort stehen für das Jahr 2024 neben dem Grundstückserwerb die Erschließungskosten für Baugebiete, getrennt nach Wasser, Abwasser, Straßenbeleuchtung, Breitband und Straßenbau. Rund 3,8 Millionen Euro wird der Kindergarten am Schafberg kosten, in 2024 wird davon rund eine Million finanziert und aus dem Ausgleichsstock wird ein Zuschuss von insgesamt 690.000 Euro erwartet. Die in der Römerhalle benötigten Schutzwände schlagen mit 20.000 Euro zu Buche, die geplante Photovoltaikanlage wird 120.000 Euro kosten und für Notstrom-Einspeisepunkte am Rathaus und der Römerhalle werden jeweils 3100 Euro geplant. Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden steht mit 200.000 Euro im Investitionsplan.

Barrierefreie Bushaltestellen, die Verbesserung des Wohnumfelds an der Schlossstraße, der Spielplatz in der Gartenstraße und naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind weitere geplante Investitionsprojekte. „2024 wird ein finanzintensives Jahr, in dem wir prüfen müssen, ob alles wie geplant umsetzbar ist“, sagte Bürgermeister Burger und betonte, dass es erfreulich ist, dass die Finanzierung angesichts der geplanten Investitionen ohne Kreditaufnahme möglich sei.

Per Gesetz sind die Kommunen verpflichtet einen jährlichen Spendenbericht zu erstellen. Zudem muss der Gemeinderat der Annahme der Spenden zustimmen. Am Montagabend waren die Räte mit der Annahme von Spenden für den Kindergartenbau, für die Jugendfeuerwehr und für die Bürgerstiftung in Höhe von 3050 Euro einverstanden.

Bei der Kommunal- und Europawahl am 9. Juni wird in Emerkingen ein Wahlbezirk gebildet. Wahlraum ist wieder die Römerhalle, in der von 8 Uhr bis 18 Uhr gewählt werden kann. Bürgermeister Paul Burger wird den Gemeindewahlausschuss leiten. Da Christine Gulde, Georg Hauler und Roman Kopp nicht mehr als Gemeinderäte kandidieren werden, übernehmen sie neben weiteren Emerkinger Bürgern Ämter im Wahlausschuss.

Einverstanden war der Gemeinderat am Montag mit dem Abriss der einstigen Pizzeria samt Nebengebäuden in der Munderkingerstraße. Die Neubebauung des Grundstücks ist später geplant.

Alle sechs Jahr muss die Emerkinger Jagd neu verpachtet und eine Versammlung der Jagdgenossenschaft, also aller Grundstückseigentümer im Jagdbogen, einberufen werden. Die Versammlung wird am Dienstag, 12. März, um 19.30 Uhr im Emerkinger Rathaus stattfinden. Zur Vorbereitung auf die Versammlung wird das Ulmer Ingenieurbüro Will mit der Fortschreibung des Jagdkatasters beauftragt. Dafür fallen Kosten in Höhe von 1375 Euro an.