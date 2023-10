Eine teure Sitzung

‐ Sehr viel Geld hat der Emerkinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag in die Hand genommen. Vergabebeschlüsse betrafen den weiteren Breitbandausbau, die Sanierung des Römerturms, die Erneuerung von Teilen der Rathauseinrichtung und den Einbau eines Rolltors am Feuerwehrgerätehaus, die Ertüchtigung des Bauhofs sowie die Feldwegsanierung. Dabei wurde über Millionenbeträge entschieden. Ein Grundsatzbeschluss des Gremiums soll die Nachverdichtung im Bestand fördern.

Für die anstehende Vergabe der „Tiefbauleistungen Weißer-Fleckenausbau mit Upgrade“ war Patrick Burger vom Büro Geo Data zur Sitzung erschienen. Das Büro wurde aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses vom Januar mit Planungs-, Ingenieur- und weiteren Leistungen zur Errichtung der Infrastruktur zum Einblasen von Glasfaserkabel in Emerkingen beauftragt. Die von Geo Data durchgeführte Ausschreibung mündete am 16. September in der Angebotseröffnung. Von vier eingegangenen Angeboten hat die Max Wild GmbH mit 2.118.518 Euro netto das günstigste Angebot vorgelegt. Auf Vorschlag von Bürgermeister Paul Burger hat das Gremium beschlossen, den Auftrag an die günstigste Bieterin zu vergeben.

Aus 21 ursprünglich vom Ausbau der Weißen Flecken betroffenen Haushalten wurden im Rahmen des Upgrades 156 förderfähige Hausanschlüsse. Nach einem Anschreiben an die betroffenen Eigentümer konnten 96 Verträge abgeschlossen werden, nach einer zweiten Serie sind zwischenzeitlich 139 Vertragsabschlüsse zu verzeichnen. Lediglich fünf Haushalte wünschen auf keinen Fall einen Anschluss. Bürgermeister Burger sprach von einem der größten Projekte in der Geschichte der Gemeinde Emerkingen. Für den Ausbau der Weißen Flecken rechnet der Rathauschef mit einer Förderquote durch Bund und Land von bis zu 90 Prozent. Dass die Gemeinde den notwendigen Breitbandausbau vornimmt, sei der Tatsache geschuldet, dass der Markt es nicht hergegeben habe. Patrick Burger sprach im Hinblick auf die Submission von einem preiswerten Angebot. Mitte Oktober soll mit dem Tiefbau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Juni 2024 vorgesehen. Spätestens im zweiten Quartal 2025 soll das schnelle Internet durch Netcom in Betrieb genommen und mithin für die Haushalte verfügbar sein.

Am Ringgurt unterhalb des Dachs des Römerturms sind Betonstücke abgeplatzt, vor allem an der Westseite. Nach einer Begutachtung durch die Firma Repass hat sich gezeigt, dass der Ringgurt statisch in guter Verfassung, dass aber ringsum eine Oberflächensanierung erforderlich ist. Bürgermeister Burger hat sich bei der Untersuchung vor Ort ein Bild von den Schäden gemacht und hat in der Gemeinderatssitzung Fotos und Videos einiger Stellen gezeigt, an denen Beton abgeplatzt ist oder beim Abklopfen der Oberfläche diese sich hohl angehört haben. Das Gremium hat beschlossen, die Firma Repass zum Preis von 22.664 Euro brutto mit den notwendigen Arbeiten zu betrauen. Der Beschluss umfasst im Zuge der Maßnahmen die Anbringung von Schneefanggittern an allen Seiten des Dachs zum Preis von 3000 bis 3500 Euro, wobei Bürgermeister Burger um die Einholung eines Angebots gebeten wurde.

Beschlossen hat der Gemeinderat auch den Einbau eines Rolltors in der dritten Fahrzeugbox des Feuerwehrgerätehauses für 7120 Euro. Das ermöglicht das Einstellen eines günstig erworbenen Löschfahrzeugs der Marke Iveco Magirus LF8/6 Baujahr 1991, das das in die Jahre gekommene Tragkraftspritzenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Emerkingen ersetzen soll.

Für die ergonomische Optimierung der Büroeinrichtung des Bürgerbüros durch die Anschaffung eines Sitz-Steh-Schreibtisches hat das Gremium die Ausgabe von 1903 Euro brutto bewilligt. Den Auftrag soll die Firma dbs-Pfullingen erhalten. Nach über 30 Jahren wird zudem das Büromobiliar im Bürgermeisterbüro erneuert. Dazu hat der Rat beschlossen, die Möblierung bei der Firma dbs-Pfullingen für 15.806 Euro brutto zu bestellen.

Am Bestandsgebäude des Bauhofs müssen nach dem Einbau der Rolltore und dem Entfernen der bisherigen Eingangstür sowie eines großen Tores abschließende Verputz- und Malerarbeiten ausgeführt werden. Diese sollen nach Ratsbeschluss für 13.718 Euro an die Emerkinger Firma Akantus vergeben werden. Am 15. September ist das Salzsilo aufgestellt worden. Es soll nun mit Streusalz für den Winterdienst befüllt werden.

Die Sanierung des Feldwegs „Nonnenbreite“ auf einer Länge von 400 Metern soll an die Wegebaugerätegemeinschaft Albrand vergeben werden. Die Kosten belaufen sich auf 25.000 Euro netto, von denen die Firma Netze-BW für die Wiederherstellung einer 50 Zentimeter breiten Trasse 8000 Euro übernehmen wird. Bürgermeister Burger argumentierte, der Weg sei insgesamt in schlechtem Zustand. Er sollte im Zuge dieser Maßnahme komplett saniert werden. Er werde sich mit den örtlichen Landwirten treffen, um für die Sanierung weiterer Feldwege eine Prioritätenliste zu erstellen.

Da in allen Wohnbebauungsplangebieten und Mischgebieten mehr Wohnraum geschaffen werden soll, hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss getroffen, der jeweils zwei Vollgeschosse erlaubt. Außerdem sind zukünftig Satteldächer, Walmdächer, Zeltdächer, versetzte Pultdächer und Flachdächer zulässig. Bürgermeister Burger sprach von einem guten Schritt, dem Flächenverbrauch entgegenzuwirken und den Bürgern mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu geben.