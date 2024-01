Emerkingen

Dura-Hexa nehmen Neuhexen auf

Emerkingen / Lesedauer: 1 min

Die Neuhexen mussten sich erst beweisen, bevor sie in die Reihe der Dura-Hexa aufgenommen wurden. (Foto: Karl-Heinz Burkhart )

(khb) - In der vergangenen Woche haben die Emerkinger Dura-Hexa zum Start in die Fasnet 2024 „ein paar Neuhexen“ in ihre Zunft aufgenommen. Und weil er ihnen den Namen gegeben hat, fand das närrische Zeremoniell „am Dura“, also am Emerkinger Römerturm, statt.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 17:28 Von: Karl-Heinz Burghart