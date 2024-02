Die „schwarze Null“ ist geschafft

Der Haushaltsplan für das laufende Jahr 2024 ist zentraler Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Emerkingen gewesen. Daneben ging es um Türen für die Leichenhalle, Entwürfe für Spielplatzgestaltungen samt Vorbereitung der Workshops zur Bürgerbeteiligung und um den Breitbandausbau der sogenannten „Weißen Flecke“.

Laura Laub, Mitarbeiterin der VG-Verwaltung, erläuterte den Räten und Bürgermeister Paul Burger das ausführliche Zahlenwerk des aktuellen Gemeindehaushalts, das der Gemeinderat, einschließlich der zugehörigen Haushaltssatzung, einstimmig verabschiedete. Im Ergebnishaushalt soll sich zum Jahresende ein Plus von 271.740 Euro ergeben. Damit entspricht der Haushalt den Gesetzen, gefordert ist eine „schwarze Null“ um die Abschreibungen zu erwirtschaften und generationengerecht zu sein. Auch im Finanzhaushalt entsteht ein Plus von 375.883 Euro. Um die geplanten Investitionen in Höhe von rund zwei Millionen Euro finanzieren zu können, muss Emerkingen in diesem Jahr keine Darlehen aufnehmen. Die Verschuldung der Gemeinde wird sich im Jahr 2024 von 169.938 Euro auf 138.938 Euro verringern. Das entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende in Höhe von 161 Euro, die deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden liege, sagte Bürgermeister Burger.

Größte Brocken im geplanten Investitionsplan sind der Neubau des Kindergartens und der Breitbandausbau für „weiße Flecke“. Insgesamt soll der neue Kindergarten rund 3,6 Millionen Euro kosten, von denen heuer eine Million finanziert werden soll. Dafür ist beim Ausgleichsstock ein Zuschuss von 690.000 Euro beantragt worden. Der „Weiße Flecken“-Ausbau kostet rund 2,2 Millionen, die auf die Jahre 2024 und 2025 verteilt werden. Von Bund und Land werden Zuschüsse von 1,9 Millionen Euro erwartet, sodass die Gemeinde rund 300.000 Euro zu finanzieren hat.

Die Erweiterung des Feuerwehrhauses schlägt mit 102.000 Euro abzüglich eines Zuschusses von 13.900 Euro zu Buche. Auch die Ausrüstung der neu gegründeten Jugendfeuerwehr, die Ausstattung der Wehr und der Einbau einer Feststation für Digitalfunk sowie die Neugestaltung des Kinderspielplatzes „Rosenweg“ sind im Haushalt eingeplant. Die Photovoltaikanlagen auf der Römerhalle und auf den neun weiteren Gebäuden von Emerkingen sollen insgesamt rund 320.000 Euro kosten und für die rückwärtige Fassade des örtlichen Bauhofs stehen heuer 15.000 Euro zur Verfügung.

Zum Breitbandausbau „weißer Flecke“ erklärte Bürgermeister Burger, dass Emerkingen mit einst „22 Hausanschlüssen mit weißen Flecken“ gestartet ist, als Pilotgemeinde des Alb-Donau-Kreises ein Upgrade des Bundes erhielt und es so möglich war am Trassenverlauf insgesamt 157 Hausanschlüsse in die „Weiße Flecken-Förderung“ zu bekommen. „Emerkingen ist heute quasi die Blaupause für viele andere Gemeinden, wenn es um das Thema weiße Flecken und Upgrade geht“, sagte Bürgermeister Burger. Erstgespräche zum Baustart haben bereits stattgefunden, die Bauarbeiten werden im Mai oder Juni beginnen und vier bis fünf Monate dauern. „Mitte 2025 wird der Ausbau fertig und Glasfaser buchbar sein“, so der Bürgermeister. Paul Burger betonte, dass „alle Haushalte die jetzt nicht anschließen, nie mehr eine Förderung bekommen“ werden. „Die Hausanschlüsse sind im Moment kostenlos, unabhängig von der Glasfaser-Buchung“.

Ausführlich hat Regine Zeeb vom Ulmer Ingenieurbüro Zeeb am Montagabend ihre Planungen für den Kinderspielplatz im Rosenweg und den künftigen Spielplatz im Baugebiet „Stützen V“ vorgestellt. Inklusive der Geländegestaltung, der Anlage von Wegen, Sitzgelegenheiten, Fahrradbügel, einer Wasserstelle, Schaukeln, Klettergeräten und Trampolin soll der Spielplatz im Rosenweg 135.785 Euro kosten, für den Spielplatz „Stützen V“ ergeben sich Kosten von 115.227 Euro. Die Entwürfe von Regina Zeeb werden am 27. März, bei einem Workshop mit Kindern, Eltern und allen anderen Bürgern in der Römerhalle, im Rahmen der Bürgerbeteiligung, besprochen. „Das wird ein tolles Projekt für Kinder, zu dem der Gemeinderat das Budget genehmigt hat. Wir wollen nicht nur Spielgeräte aufstellen, sondern eine Erlebniswelt für Kinder schaffen, die in den kommenden Jahrzehnten genutzt werden kann“, sagte Bürgermeister Burger.