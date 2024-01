57 Kerzen spiegeln die Tragödie aus den Kriegen wider

Bereits zum 179. Mal wurde am Sonntag in Emerkingen der Kriegerjahrtag in der Kirche und am Kriegerdenkmal begangen. Bei den Stiftern des Jahrtags habe im Jahr 1843 Gedenken, Helfen und Dankbarkeit im Mittelpunkt gestanden, sagte Emerkingens Bürgermeister Paul Burger. „Das 175. Jubiläum im Jahr 2020 haben zum Anlass genommen, den Kriegerjahrtag seinem ursprünglichen Motiv wieder näher zu bringen“.

Burger zitierte aus der ursprünglichen Widmung, dass „alle ohne Ausnahme ihre Nahmen auf der Kanzel gedenkt oder heruntergelesen und für sie gebetet werden“. Wie von den Stiftern des Kriegerjahrtags, alles Kriegsheimkehrer aus Emerkingen, Unterwachingen und Oggelsbeuren, festgelegt, wurden auch am Sonntag wieder die Namen der 57 Gefallenen und Vermissten während des Gottesdiensts, den Pfarrer Thomas Pitour zelebrierte, vorgelesen.

Außerdem hatte die Impulsgruppe in diesem Jahr 57 Kerzen mit den Namen der Kriegsopfer angefertigt, die nach dem Gottesdienst unter den Klängen des „Guten Kameraden“ und mit 57 Schlägen der Kirchenglocke am Kriegerdenkmal aufgestellt wurden. Dort lag eine symbolische Landkarte am Boden, auf der die bekannten Grabstätten der Gefallenen von West nach Ost, also von Paris über Warschau, Riga, Kiew und Minsk bis Moskau und Astana, eingezeichnet waren. War die Grabstelle bekannt, wurde die Namenskerze dort abgestellt. Die Kerzen der Gefallenen ohne bekannte Grabstelle standen im „anonymen Kerzenfeld“.

„Beim Kriegerjahrtag werden die Schicksale unserer Gemeinde in den Fokus gerückt. Schicksale, über die in den Familien meist nie oder oft erst Jahrzehnte später gesprochen wurde, weil Worte die schmerzlichen Erinnerungen wieder übermächtig gemacht hätten“, sagte Bürgermeister Burger. Die Zahl 57 spiegle „mahnend und stumm“ die Tragödie aus den Kriegen wider. „Nicht nur der Verlust der geliebten Menschen war schier unerträglich und stellte die Hinterbliebenen vor übermächtige Herausforderungen. Meist war die Ungewissheit der stete Begleiter: Schon während des Dienstes im Krieg und vielmehr dann, wenn vom Mann, vom Sohn, vom geliebten Menschen kein Lebenszeichen mehr kam“, betonte der Bürgermeister und berichtete von den Grabstätten einiger Gefallener, von denen Informationen vorliegen. „Sie sollen stellvertretend für alle stehen“, sagte Paul Burger.

Während der Messe und am Kriegerdenkmal wurde für alle Opfer vergangener und aktueller Kriege und Gewalt sowie für Wege zu Frieden und Freiheit gebeten und mit der Nationalhymne, gespielt von der Musikkapelle Emerkingen, ging die Gedenkfeier zum diesjährigen Kriegerjahrtag in Emerkingen zu Ende.