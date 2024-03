Zimmerei Schellinger besteht seit neun Jahren

Ein Kennenlernbesuch führte die örtlichen Abgeordneten der CDU zur neuen Bürgermeisterin und in die seit neun Jahren bestehende Zimmerei Schellinger. Am Mehrgenerationenplatz haben der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel und die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer eine vom CDU-Ortsverband Obere Donau besorgte Linde gepflanzt.

Unter Teilnahme der meisten Gemeinderäte haben Martin Burgmaier, Ronja Kemmer und Manuel Hagel am Mehrgenerationenplatz eine Linde gepflanzt. Anlass war das erste offizielle Treffen der neuen Bürgermeisterin Claudia Schulze mit den Politikern. Dabei wies die Rathauschefin darauf hin, dass alle Bauplätze im Neubaugebiet verkauft seien. Für ein weiteres Gebiet lägen noch keine Bewerbungen vor. Die Gemeinde bewerbe das Baugebiet aber nicht. Sie zeigte sich zufrieden, dass im Falle von Anfragen Bauplätze angeboten werden können.

Gemeinsam fand ein Besuch in der Zimmerei von Benjamin Schellinger statt, der vor neun Jahren in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude angefangen hat. Obwohl er zunächst geplant hatte, den Betrieb alleine zu führen, beschäftigt er inzwischen zwei Mitarbeiter und einen Auszubildenden, der aus Emeringen kommt. „Die Arbeiten auf dem Dach sind alleine doch nicht so einfach“, erklärte Schellinger augenzwinkernd. Zuerst habe er das Gebäude gemietet, später gekauft und hiernach zum Beispiel Tore eingebaut. Aufgrund der vom damaligen Bürgermeister Josef Renner angeregten Antragstellung beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum habe er Fördergelder erhalten.

Hauptsächlich sei er im Bereich Neubauten tätig, berichtete der junge Unternehmer. Derzeit herrsche auf diesem Gebiet Flaute, was an seinen vollen Auftragsbüchern jedoch nichts ändere. Längst habe er sich auch auf Altbausanierungen, das Verlegen von Böden und das Einrichten von Terrassen spezialisiert. Sein Einzugsgebiet sei überregional, er habe Kunden zwischen Reutlingen, Stuttgart und Ulm. Mithin habe sein Betrieb keine Probleme. Auf den Einwand von Manuel Hagel, die deutsche Wirtschaft würde schrumpfen und die Bauwirtschaft habe eine Vollbremsung hingelegt, sagte Schellinger, „ich bin breit aufgestellt und versuche, nicht negativ zu denken“. Auch die Energiepreise berührten ihn wenig, kein Wunder, der Arbeitsraum der Zimmerei wird mit Abfallholz beheizt. Wegen der hohen Energiekosten habe er viele Aufträge im Bereich Gebäudedämmung. Allerdings sei Deutschland Weltmeister in Sachen Bürokratie.

Ronja Kemmer sagte auf Frage von Gemeinderat Stephan Wiker, „Energie muss bezahlbar sein. Die Abgabenlast sollte bei 40 Prozent Körperschaftsteuer gedeckelt sein. Wir müssen nicht über Bürgergeld reden, sondern über mehr Arbeit“. Manuel Hagel ergänzte, „wir sind die einzige Volkswirtschaft der Welt die glaubt, sie könne sich aus der Rezession herausregulieren“. Zudem kritisierte er, dass Deutschland hinter Polen den zweithöchsten CO2-Abdruck hinterlasse. Er empfahl den Rückbau von Atomkraftwerken zu stoppen, denn die kommende fünfte Generation der Kernenergie beinhalte, dass 70 Prozent des bestehenden Atommülls recycelt werden könnten. Auch solle die Politik die Menschen nicht bevormunden, die Regulierung sei zu hoch. Ferner wandte er sich gegen eine eventuelle Landesmaut für Fahrzeuge über 4,5 Tonnen. Dabei räumte er ein, dass die Infrastruktur von Straßen und Schienen Probleme hat. Man solle jedoch nicht fragen, wer die Schuld trage, sondern wer die Probleme lösen könne. Er verwies auf die amtierende Bundesregierung. Außerdem kritisierte Hagel die Erhöhung des Bürgergelds um 12,5 Prozent. Das Geld wolle man den fleißigen Bauern durch Subventionskürzungen wegnehmen. Nicht thematisiert hat er die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes, auf deren Basis die Bedarfe im Bürgergeld berechnet sind. Im Bereich der Migration forderte er eine Senkung der Hürden für Arbeitskräfte.