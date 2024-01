Emeringen

Sternsingeraktion in St. Urban Emeringen

Emeringen / Lesedauer: 1 min

Die Sternsinger in Emeringen. (Foto: Kirchengemeinde )

Am Fest Heilige Dreikönige wurden die Emeringer Sternsinger in einem feierlichen Wortgottesdienst zusammen mit den Gaben Salz, Kreide und Weihrauch von Diakon Andreas Heupel gesegnet und ausgesandt, um den Segen Gottes in die Häuser zu bringen. Da es in der Kirchengemeinde aktuell keine Sternsinger-Kinder gibt, sprangen die Erwachsenen ein.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 18:38 Von: Schwäbische.de