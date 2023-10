Säfte mit Leader-Förderung

(khb) ‐ Im Jahr 2018 hat Elmar Mößlang in Emeringen seine Brennerei eröffnet, die damals bereits aus dem Leader-Programm gefördert wurde. Jetzt hat er, wieder durch die Leader-Aktionsgruppe gefördert, zudem eine Saftpresse samt Erhitzer, Entsteiner und Muser angeschafft. Am Samstag hat Fritz Müllerschön aus Gütelhofen rund 500 Kilogramm Quitten nach Emeringen gebracht. Daraus sind bei der „ersten offiziellen Pressung“ mit der neuen Obstpresse von Elmar Mößlang am Samstag rund 250 Liter frischer Quittensaft entstanden. Zur Pressung kamen nicht nur Emeringens Noch-Bürgermeister Josef Renner und seine bereits gewählte Nachfolgerin Claudia Schulze, sondern auch Elfriede Elser und Emmanuel Frank, Vize-Vorsitzende und Geschäftsführer der Leader Aktionsgruppe Oberschwaben.

Rund 20.000 Euro hat Mößlang in die Saftpresse und das Zubehör investiert. „Wir hatten ein Projekt zum Klima- und Ressourcenschutz“, erklärt Frank. Die Versaftung kleiner Obstmengen aus Streuobstwiesen sei aktiver Ressourcenschutz, so der Leader-Geschäftsführer. „Durch die Verwertung und Vermarktung des Obsts bleiben die Bäume und die Streuobstwiesen erhalten.“ Ausführlich zeigte und erklärte Elmar Mößlang seinen Gästen den Ablauf einer Saftpressung. Dabei wird das zunächst gewaschene Obst im sogenannten Muser zerkleinert, wird dann in Tücher eingeschlagen und kalt gepresst. „Dieser kalt gepresste Quittensaft ist sehr gesund und senkt den Cholesterinspiegel“, betont Mößlang. Weil der frische Saft schnell gären würde, erhitzt in Elmar Mößlang in der Regel, um ihn haltbar zu machen, dann wird er in sogenannte „Bag in Boxes“ zum Verkauf abgefüllt.

In diesem Jahr habe er nicht nur die Saftpresse gekauft, sondern auch 60 neue Apfelbäume auf seinen Streuobstwiesen gepflanzt, sagt Elmar Mößlang. „Alles Hochstämme und alte Sorten wie Kasier Wilhelm oder Doktor Oldenburg“. Auf Mößlangs Streuobstwiesen stehen jetzt rund 120 Obstbäume. „Darunter rund 80 Apfelbäume, der Rest sind Birnen, Zwetschgen, Quitten und Kirschen“, sagt er und betont: „Natürlich entstehen aus dem Obst weiterhin auch edle Brände, wie jetzt der Quittenbrand“.

Die Brände und Säfte von Elmar Mößlang können in Emeringen dienstags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr gekauft werden.