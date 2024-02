Klärungsbedarf beim Breitbandausbau

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Emeringen sind bezüglich des Breitbandausbaus offene Fragen aufgetaucht. Klärungsbedarf hat sich auch bezüglich der nächsten Schritte hinsichtlich der Zuweisung von Geflüchteten gezeigt. Da in der Gemeinde anderweitiger Raum weder seitens der Kommune noch seitens eines privaten Vermieters ersichtlich ist, soll der Raum der Vereine im Erdgeschoss des Rathauses mit mehreren geflüchteten Menschen belegt werden.

Bürgermeisterin Claudia Schulze teilte mit, dass hinsichtlich des weiteren Breitbandausbaus der Bauleiter ihr telefonisch versichert habe, die Eigentümer vor Beginn der Maßnahmen zu informieren. Spätestens im März sollen die Arbeiten starten. Gemeinderat Bernhard Kloker warf die Frage auf, ob alle Haushalte die ihnen eingeworfenen Unterlagen eingereicht hätten. Die OEW hatte diese im Herbst in die Briefkästen geworfen und um kurzfristige Rückgabe gebeten. Der damalige Bürgermeister Josef Renner und das Gremium hatten sich dadurch etwas überrumpelt gefühlt. Bürgermeisterin Schulze sagte zu, mit dem Bauleiter abzuklären, ob alle Rückläufe vorhanden sind und ob er gegebenenfalls auch Eigentümer anspricht, die die Unterlagen nicht ausgefüllt haben. Sie gehe davon aus, dass die Basis des Fortgangs die Abgabe der Unterlagen ist.

Ohne eigenes Fahrzeug kann man für Einkäufe, Arztbesuche oder Behördengänge Emeringen kaum selbständig verlassen. Daher hat das Landratsamt Alb-Donau-Kreis bisher der Bitte der Gemeinde entsprochen, ihr zugewiesene Flüchtlinge nicht zu schicken. In den Ferien fahren keine Busse, ansonsten nur Schulbusse. Lebensmittel können einmal pro Woche erworben werden, wenn die Metzgerei Buck, die Bäckerei Engler oder Obstbau Fürst mit ihren jeweiligen Verkaufswägen für kurze Zeit vor Ort sind. Nun hat die Behörde mitgeteilt, dass Emeringen zeitnah geflüchtete Menschen aufnehmen müsse.

Als einzige Möglichkeit zur Unterbringung sieht die Gemeinde den von der Frauenrunde genutzten Raum der Vereine. Ein Angebot für den Einbau einer Dusche liegt vor. Bürgermeisterin Schulze wird mit dem Landratsamt klären, wie viele Personen zugewiesen werden und welche Voraussetzungen die Gemeinde erfüllen muss. Gemeinderat Bernhard Kloker ging von ungefähr drei Personen aus, die in den Räumen wohnen könnten. Eine nach Emeringen zugewiesene Person ist in der Gemeinde Oberstadion untergebracht. Das vorhandene Mobiliar muss ausgeräumt werden.

Für das Rathaus in Emeringen wird eine Reinigungskraft gesucht. Bürgermeisterin Schulze teilte mit, dass alle zwei Wochen zwei Stunden Arbeit anfallen. Wer Interesse habe, möge sich mit dem Rathaus Emeringen in Verbindung setzen. Die Rathauschefin strebt eine Besprechung mit dem Obermarchtaler Bürgermeister Martin Krämer und dem Rechtensteiner Bürgermeister Florian Stöhr an. Aus beiden Gemeinden besuchen die Kinder die Sixtus-Bachmann-Grundschule in Obermarchtal. Ab dem Schuljahr 2026/27 gibt der Gesetzgeber den Eltern in der Primarstufe einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Auf alle drei Gemeinden werden dadurch Kosten zukommen. Die Gemeinde Obermarchtal muss die Umsetzung der Maßnahmen sicherstellen.

Abschließend hat sich das Gremium Gedanken gemacht, ob die Gemeinde Emeringen zur Erarbeitung eines Starkregenmanagementkonzepts verpflichtet ist. Neben der gesetzlichen Pflicht von Grundstückseigentümern zur Eigenvorsorge, Paragraf 5 des Wasserhaushaltsgesetzes, ist der Blick auch auf Kommunen gerichtet, Gefahren- und Risikokarten zu erstellen. Mit dem Leitfaden „Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg“ stellt das Land den Kommunen ein einheitliches Verfahren zur Verfügung, um Gefahren und Risiken zu analysieren und so kommunale Starkregenkarten zu erstellen. Kommunen, die sich auf den Leitfaden stützen, können vom Land einen Zuschuss von 70 Prozent der Kosten erhalten.

Gemeinderat Bernhard Kloker vertrat die Ansicht, Eigentümer könnten aus öffentlichen Vorschriften keine Ansprüche auf Schadloshaltung durch die Gemeinde ableiten. Bürgermeisterin Schulze will bis zur nächsten Sitzung des Gemeinderats mit dem Regierungspräsidium Tübingen klären, ob die Gemeinde Maßnahmen ergreifen muss.