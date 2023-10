Kächeles präsentieren „Schwoba on Fire“ in Emeringen

Die Freiwillige Feuerwehr Emeringen lädt zu einem Comedy Abend mit Kächeles am Dienstag, 31. Oktober, im Bürgerhaus in Emeringen ein. Die Kächeles gehören zu den erfolgreichsten schwäbischen Kabarett-Duos. Am 31. Oktober kommen die Beiden mit ihrem Programm: „Schwoba on Fire“ nach Emeringen in das Bürgerhaus.

Dem Schwaben sein liebstes Kind ist neben dem Heiligsblechle die grüne Wohlfühloase vor der Haustüre, der eigene Garten. Und der Garten gilt nicht ohne Grund als die wichtigste Visitenkarte im Schwabenland. So sind auch die Kächeles ständig „on fire“ den Garten tipptopp in Schuss zu halten, um möglichst die ganze Nachbarschaft beeindrucken zu können, heißt es ind er Pressemitteilung. Als offizielle Botschafter der Gartenschau in Balingen 2023 sind die Kächeles inspiriert worden, einen Teil des neuen Programms dem Thema Gartenarbeit zu widmen. Ein kabarettistischen Hochgenuss mit einem Pointenfeuerwerk der Extraklasse ist dabei garantiert. Die Kächeles ‐ zwei Schwaben, die nicht miteinander, aber auf gar keinen Fall ohne einander können. Hier kollidieren frontal zwei völlig gegensätzliche Charaktere. Der unbändige feminine Drang nach Veränderung trifft bei der Gartenarbeit ungebremst auf ungetrübte Gemütlichkeit, zwei linke Hände und den elementaren Wunsch nach einem schnellen Feierabendbier im Liegestuhl, heißt es wieter. Weitere Informationen zum Programm und zu den Künstlern sind zu finden unter: http://www.kaecheles.de

Veranstaltet wird der Abend von der Freiwilligen Feuerwehr Emeringen.Beginn der Vorstellung ist 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten 18 Euro, Telefon 07373/921666, und 20 Euro an der Abendkasse.