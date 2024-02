Grünes Licht für den Haushaltsplan

(khb) - Nach einer ausführlichen Vorberatung hat VG-Geschäftsführer Markus Mussotter Emeringens Bürgermeisterin Claudia Schulze und den Gemeinderäten am Dienstagabend das Zahlenwerk des Haushaltsplans für das Jahr 2024 sowie den Investitionsplan ausführlich erläutert. Einstimmig hat das Gremium anschließend den Haushaltsplan und die zugehörige Haushaltssatzung verabschiedet. Im Ergebnishaushalt, so der VG-Finanzfachmann, sollte eine „schwarze Null“ stehen. „Und dort sollten zumindest die Abschreibungen erwirtschaftet werden“, erklärte Mussotter. Der Emeringer Haushalt weist hier aber ein Minus von 41.294 Euro aus.

Auch der Finanzhaushalt, in dem ein Überschuss in Höhe der Darlehenstilgung entstehen sollte, wird ein Minus von 13.157 Euro ausgewiesen. Da bestimmte Dinge eingeplant seien, die zwar 2024 ausgewiesen sind, aber erst 2025 umgesetzt werden, sei das entstandene Minus nicht gravierend. Auch die Erweiterung des Baugebiets sei im Zahlenwerk ausgewiesen, werde aber erst realisiert, wenn genügend Bauinteressenten vorhanden sind. Wenn „alles realisiert würde“, müssen Darlehen aufgenommen werden, deshalb ist im Haushaltsplan eine Kredittermächtigung von 65.000 Euro eingeplant, die aber nur im Bedarfsfall zum Tragen kommt. Zum Jahresbeginn hatte Emeringen 320.250 Euro Schulden, darin sind 200.000 Euro für die Beteiligung an der Netze BW enthalten. Im Verlauf des Jahres werden 7313 Euro getilgt und wenn das geplante Darlehn in Höhe von 65.000 Euro aufgenommen würde, wäre der Schuldenstand am Jahresende bei 377.937 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 168 Einwohnern von 2250 Euro entsprechen würde.

Im Investitionsprogramm schlägt der Ausbau eines ehemaligen Stalls zum Bauhof, der insgesamt 303.000 Euro kostet und bezuschusst wird, mit einer Restzahlung von 85.300 Euro zu Buche, außerdem wir ein Teilzuschuss von 45.000 Euro zur Zahlung kommen. Digitalfunk der Feuerwehr, der Einbau einer Dusche im Rathausgebäude und der Emeringer Anteil am Naturkindergarten in Obermarchtal stehen genauso als geplante Investitionen im Gemeindehaushalt, wie die geplante Erweiterung des Baugebiets „Auf der Breite“. Für die Erweiterung des Gehwegs im Baugebiet stehen heuer 28.000 Euro zur Verfügung und für den Mehrgenerationenpark werden Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock und aus dem Leader-Programm erwartet. Für 1000 Euro soll am Bürgerhaus ein Notstromanschluss angebracht werden. „Wenn alle Vorhaben umgesetzt würden, würde ein Zuschussbedarf von 112.695 Euro entstehen“, sagte Markus Mussotter.

Während der Gemeinderatssitzung wurde über die bislang gezahlten Fronlöhne gesprochen, die sich am Mindestlohn zu orientieren haben. Bevor die künftig zu zahlenden Löhne und die Maschinensätze etwa für Rasenmäher, Aufsitzmäher oder Traktoren, festgelegt werden, soll mit den entsprechenden Helferinnen und Helfern gesprochen und in den VG-Gemeinden nachgefragt werden, wie viel dort bezahlt wird.

Am 13. April ruft die Gemeinde Emeringen zu einem Gemeindeaktionstag auf. Dann sollen zwischen 8 Uhr und 12 Uhr verschiedene Arbeiten im Dorf,,wie Hecken entmüllen, Brunnen in der Ortsmitte oder Fenster im Bürgerhaus putzen, erledigt werden. Die Gemeinderäte werden sich die „zu erledigenden Projekte“ aufteilen und sich um Arbeitsmaterial und eventuelle Werkzeug kümmern. Allen Helferinnen und Helfern wird die Gemeinde ein Vesper spendieren.

Im bisherigen Vereinsraum im Erdgeschoss des Emeringer Rathauses wird momentan eine Flüchtlingsunterkunft eingerichtet. Der Sanitärbereich ist bereits fertig, die Elektroarbeiten sind im Gang und Betten werden leihweise von der Stadt Riedlingen zur Verfügung gestellt. „Wir müssen noch einen Schrank und Matratzen kaufen“, so die Bürgermeisterin. Geplant ist, dass Anfang April dort eine Familie mit fünf bis sechs Personen einziehen wird.

In der Vergangenheit hat Emeringen rund 160.000 Ökopunkte angesammelt. „Die werden laufend verzinst und könnten verkauft werden, denn Ökopunkte sind gefragt“, so Bürgermeisterin Schulze. „Gezahlt werden wohl 55 Cent bis 1,10 Euro“. Es besteht aber kein Druck die Punkte zwingend zu verkaufen, sie seien aber zum Verkauf auf einer Plattform eingestellt, so Claudia Schulze.

Währen der bevorstehenden Märzenbecherblüte sollen zwei Warnschilder im „Märzenbecher-Täle“ die Besucher vor herabfallenden Ästen warnen. Ein solches Belchschild wird 71 Euro kosten. „Wir werden jetzt die Putzstelle im Rathaus ausschreiben“, sagte Emeringens Bürgermeisterin Claudia Schulze am Schluss der Sitzung.