Fronlohn orientiert sich am gesetzlichen Mindestlohn

Bürgermeisterin Claudia Schulze und die Emeringer Gemeinderäte haben sich kürzlich zur Gemeinderatssitzung im Emeringer Rathaus getroffen. Dabei beschlossen die Räte einstimmig, dass sich die Fronlöhne, also die Bezahlung der Helferinnen und Helfer für unterschiedliche Arbeiten im Dorf, an den gesetzlichen Mindestlöhnen orientieren werden. „Zum derzeit gültigen Mindestlohn von 12,41 Euro wird ein Euro addiert und auf zehn Cent nach oben gerundet“, so die Bürgermeisterin. Im Moment werden also 13,50 Euro pro Stunde als Fronlohn bezahlt. Steigt der Mindestlohn auf 12,82 Euro, wird der Fronlohn in Emeringen auf 13,90 Euro erhöht.

Ausführlich berichtete Schulze über den derzeitigen Stand der Grundschule und des Kindergartens in Obermarchtal, die von den Emeringer Kindern besucht wird. Der Naturkindergarten in Obermarchtal werden in den kommenden Wochen fertiggestellt und nach den Sommerferien in Betrieb gehen und in der Grundschule ist die Ganztagesbetreuung ein wichtiges Thema.

Am Samstag, 13. April, wird in Emeringen der Gemeindeaktionstag stattfinden, der von Michael Zitrell und Martin Burgmaier geplant und organisiert wird. „25 Freiwillige haben sich bereits gemeldet“, so die Bürgermeisterin. Beginnend um acht Uhr sollen im Gemeindegebiet verschiedene anfallende Arbeiten erledigt werden. „Jeder, der helfen will, ist willkommen und gegen 16 Uhr wird es ein Vesper geben“, so Claudia Schulze.

Für die Jagdgenossenschaft Emeringen ist jetzt eine neue Satzung erstellt worden. Vor der Sitzung der Jagdgenossen, in der über die Satzung abgestimmt wird, muss ein Ingenieurbüro den Jagdkataster auf den aktuellen Stand bringen.

Die Emeringer werden aus einem eigenen Brunnen und eigenen Wasserbehälter mit Trinkwasser versorgt. Im Notfall und gegebenenfalls auch längerfristig kann die Gemeinde in Sonderbuch an die Zwiefalter Wasserversorgung angeschlossen werden. „Im äußersten Notfall könnte uns kurzfristig auch das Technische Hilfswerk mit Frischwasser versorgen“, sagte Bürgermeisterin Schulze.

Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit des Gemeindehaushalts von Emeringen für das aktuelle Jahr festgestellt und den Haushaltsplan genehmigt.

Einstimmig hat der Gemeinderat von Emeringen der durch die Erweiterung des Gebiets notwendig gewordenen Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen“ zugestimmt. Im Erdgeschoss des Emeringer Rathauses wurde eine Wohnung für Flüchtlinge eingerichtet. Dort soll jetzt eine sechsköpfige Familie einziehen.

Der Emeringer Uli Kirchner kam am Donnerstag in die Sitzung des Gemeinderats und beantragte auf einem „kleinen, gemeindeeigenen Grundstück“ einen „Pflanzacker“ anzubieten. Wer also Lust hat, auf diesem Acker etwas anzupflanzen, kann das tun. Der Gemeinderat fand den Vorschlag gut und stimmte einstimmig zu.

Am Schluss der Sitzung gab Bürgermeisterin Claudia Schulze bekannt, dass am Samstag, 27. April, eine Floriansmesse für alle Feuerwehrleute der VG in Emeringen stattfinden wird.