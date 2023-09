Claudia Schulze einzige Bürgermeisterkandidatin

Jetzt ist es amtlich: Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 15. Oktober, in Emeringen wird Claudia Schulze als einzige Bewerberin auf den Wahlzetteln stehen. Nachdem die Bewerbungsfrist am Montag endete, hat sich der Gemeindewahlausschuss am Dienstagabend getroffen und festgestellt, dass die Bewerbung der einzigen Kandidatin fristgerecht und vollständig bereits am 14. August bei der Gemeinde eingegangen sind.

„Der Bewerbung lagen 13 Unterstützungsunterschriften von Wählerinnen und Wählern aus Emeringen bei“, sagte Noch-Bürgermeister Josef Renner, der den Wahlausschuss leitet, und betonte: „Zehn Unterschriften hätten laut der Wahlordnung ausgereicht“. Zu Beginn der Sitzung hatte Renner die Besitzer und Stellvertreter des Gemeindewahlausschusses per Unterschrift verpflichtet. Dem Wahlausschuss zur Bürgermeisterwahl in Emeringen gehören, neben dem Vorsitzenden Josef Renner, Stefan Wiker, Antonie Kolb, Christian Müller, Edwin Ruf, Alfons Forderer, Michael Zitrell und Bernhard Kloker an.

Die Kandidatin Claudia Schulze ist Diplomverwaltungswirtin, ist beschäftigt als Leiterin des Ordnungsamts der Stadt Riedlingen, wohnt in Rottenacker, ist 47 Jahre alt und hat drei Kinder. Die Emeringer sind aufgerufen am Wahlsonntag, 15. Oktober, ihre Stimme zwischen 8 Uhr und 18 Uhr im Emeringer Bürgerhaus abzugeben. „Dann wird Emeringen, nachdem Rechtenstein keine Bürgermeisterin mehr hat, aller Wahrscheinlichkeit nach für eine neue VG-Bürgermeisterin sorgen“, sagte Josef Renner.

Am Rand der Sitzung erklärte der Noch-Bürgermeister, dass sein letzter Arbeitstag im Emeringer Rathaus am Freitag, 8. Dezember, sei. „Meine Nachfolgerin wird also wohl am Montag, 11. Dezember, mit ihrer Arbeit in Emeringen beginnen“, sagte Josef Renner, der sein Amt nach 13 Jahren zur Verfügung stellt.