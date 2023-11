Beziehung von Frau und Mann im Lichte des Programms „Schwoba on Fire“

Schwäbisches Kabarett oder schwäbische Comedy, ganz egal, die Kächeles sind am Dienstag im brechend vollen Bürgerhaus in Emeringen jedenfalls sehr gut angekommen. In verschiedenen Szenen haben sie das Zusammenleben der Geschlechter beleuchtet und dabei Stärken und insbesondere Schwächen der schwäbischen Frauen und Männer auf lustige Weise herausgearbeitet.

Zwei Stühle auf der Bühne, so schlicht bestückt präsentierte sich das auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr bestens besuchte Bürgerhaus, ehe die Kächeles ihre Monologe, Dialoge und Pointen aneinanderreihten. Authentisch bis auf die Knochen kam dabei das herüber, was man gemeinhin als Situationskomik bezeichnet. Auch in ihrem aktuellen Programm „Schwoba on Fire“ betraten sie jeweils mit gezielten Schritten aus allen möglichen Richtungen den Irrgarten eines schwäbischen Ehelebens, nur um nach einer großen Portion an Gags und Witzen auch wieder einen sauber vorbereiteten Ausweg zu finden, vergleichbar mit dem Schwaben, der am Samstagabend das Auto gewaschen und den Hof gekehrt hat.

Gartenstimmung und Gartenkleidung herrschten gleich zu Beginn vor, als eine mit Gummistiefeln besohlte Käthe Kächele den Abend eröffnete mit einer Beschreibung ihres Göttergatten Karl-Eugen, „er ist ein Schwob im Sparsamen. Mit dem Schaffen hat er es nicht so“. Das konnte Karl-Eugen freilich nicht auf sich sitzen lassen, weshalb er konterte, „wir machen mit beim Wettbewerb unser Dorf soll schöner werden. Deshalb habe ich heute im Garten gearbeitet“. Dass die Wunschvorstellungen bezüglich eines Gartens zwischen schwäbischer Frau und schwäbischem Mann nicht identisch sein müssen, zeigte der folgende Gag, in dem die Gattin sich einen mediterranen Garten mit Pavillon und Springbrunnen wünscht, nicht ohne Teich mit Karpfen. Um sie davon abzubringen, findet er die Idee toll und ergänzt sogar das Ensemble: „da können wir noch einen Pizzaofen dazustellen“.

Wenn er dann loslegt, welche Genehmigungen zur Verwirklichung erforderlich sind, fühlt man sich rasch wieder in deutsche Realität versetzt, Gesundheitszeugnis und Schankerlaubnis, Parkplatznachweise. Abzuklären sind die zulässigen Öffnungszeiten und ob die DLRG an den Gewässern des Gartens Wache schieben muss, ferner welche Vorschriften bezüglich der Notwendigkeit zur Einschaltung eines Sicherheitsdienstes gelten. Sollte darüber hinaus auch eine naturschutzrechtliche Genehmigung erforderlich sein, würde dies freilich die Angelegenheit in die Länge ziehen. Käthe scheint diese Erkenntnisse nicht gut verdaut zu haben, denn sie sagt, „beim Schaffen fängst Du schwach an und lässt stark nach“.

In der rasanten Geschwindigkeit einer Gisela Schlüter fasste Käthe Kächele zusammen, wie schwer die schwäbische Frau es doch hat. Als dann erste Schritte zur Umsetzung der Gartenarbeiten anstehen, drückt Käthe ihrem Karl-Eugen die Schorschaufel in die Hand, den Spaten. Er hofft, dass auch ein Schaffbier greifbar sein würde, ein obergäriges naturtrübes Pils. Ehe dieses jedoch eintrifft, fährt es ihm so ins Kreuz, dass er auf der Bank Zuflucht suchen muss. Rasch kommt heraus, dass damit der Nachbar eine Wette verloren hat, bei der er, Karl-Eugen, gewettet hat, dass er sich hinsetzen und seiner Frau die Arbeit überlassen werde.

Im Supermarkt, in den er geschickt wurde, nachdem sie von gutmütig zu bösartig gewechselt hat, bereitet die Suche nach zehnprozentigem Naturjoghurt derart große Probleme, dass ein Kasten Bier mit Hilfe eines Nachbarn auf dem Weg zur Kasse ausgetrunken wird. An der Kasse erfahren die Trinkfesten dann, dass Leergut an anderer Stelle abzugeben sei. Als Käthe mit dem Lenkrad in der Hand zurückkehrt, hat sie freilich keine so guten Karten, denn der Wagen war erst ein halbes Jahr alt und das Lenkrad ist das einzige Teil des Autos, welches noch heil ist. Prominente mit „B“ sind bei ihm Beckenbauer, Ballack, Boateng, Frauenfußball ist für ihn so interessant wie Striptease im Radio. Der Versandhandel Orion wird als Ersatzteillager für Oldtimer übersetzt.

So fand ein ums andere Mal das Deckelchen sein Töpfchen, sehr zur Freude der Lachmuskeln des Publikums. Am Ende war noch nicht Ende, denn einen eleganten Ausstieg kann der Schwabe auf unterschiedliche Weise zelebrieren. Die Kächeles haben es bestens verstanden, ihr Publikum in alle Fettnäpfchen schwäbischen Zusammenlebens mitzunehmen. Am 31. Oktober 2024 gastieren an gleicher Stelle die Gscheidles.