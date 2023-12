Einstimmung in den Advent

Mit zwei Veranstaltungen konnten sich die LandFrauen Laichingen in den Advent einstimmen.

Zahlreiche LandFrauen trafen sich zu einem gemütlichen Adventsnachmittag im Rössle. Bei Kaffee, Stollen und Zopf verbrachten sie gemütliche Stunden. Ein besinnlicher Beitrag über das Licht einer Kerze stimmte auf den Advent ein. Und eine Laichinger Weihnachtsgeschichte von Karl Bischoff, dem Schriftsteller und Ehrenbürger der Stadt Laichingen, „Das Weihnachtshaus am Hang“ versetzte die anwesenden Frauen in eine längst vergangene Zeit.

Zu einer zweiten Veranstaltung hatten die LandFrauen und auch die evangelische Kirchengemeinde am Sonntagnachmittag in die Albanskirche eingeladen. Mit einer Adventsandacht unter der Mitwirkung des KreisLandFrauenchors der LandFrauen Ehingen und Herrn Pfarrer Buck wurden alle Anwesenden auch hier auf den Advent eingestimmt. Die über 40 Frauen des Chors trugen adventliche Lieder in dem sehr gut besuchten Gottesdienst vor. Herr Pfarrer Buck erzählte anhand einer Bildergeschichte von der Ankunft Jesus.

Der Vorstand der Laichinger LandFrauen wünscht eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und freut sich, wenn wir uns im neuen Jahr gesund wiedersehen.