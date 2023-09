Einschulung GS Erbstetten

Am Donnerstag, 14. September, wurden die18 neuen Erstklässler recht herzlich von Rektorin Katrin Brosch und Klassenlehrerin Andrea Faith begrüßt. Als kleines Geschenk erhielten die Kinder wie in der Vergangenheit den beliebten Lesefuchsrucksack der Ehinger Bücherei sowie ein Hausaufgabenbüchlein der Schule. Wir wünschen unseren Erstklässlern einen guten und erfolgreichen Schulstart und recht viel Freude in ihrer Schulzeit. Foto: FSJ-Kraft Lena Vonnier

