Einschulung an der Erich–Kästner Gemeinschaftsschule

Am Montag, 11. September, war es für die neuen Fünftklässler endlich soweit. Intensive Vorbereitung und Vorfreude legten den Grundstock für einen gelungen und herzlichen Einstieg in ein neues Schuljahr und für viele das erste Jahr an der Erich–Kästner Gemeinschaftsschule.

Nach den ersten Stunden gemeinsamen Kennenlernens im Klassenverband mit ihren neuen Klassenlehrerinnen, Frau Fiedler (5a) und Frau Heiland–Dönmez (5b), trafen sich alle gemeinsam mit ihren Eltern in der Aula, um diesem Tag einen würdigen Rahmen zu geben.

Nach einer musikalischen Begrüßung durch das Schullied, welches durch erste Schulimpressionen mit einem Video unterstützt wurde, hörten alle gespannt der Begrüßungsrede von der Schulleiterin Frau Laur zu, welche alle zunächst herzlichst willkommen hieß. Lernen und Wachstum waren zwei Schlagworte, die für die EKS stehen und worin sie alle begleiten möchte. Dies soll und werde auf der persönlichen und fachlichen Ebene passieren und gestützt unter anderem durch die Lehrkräfte, die Schulleitung und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern. Ganz nach dem Motto „Gemeinsam stark und individuell erfolgreich“. Für den nötigen Erfolg wurden alle ermutigt, offen in diese Schule zu kommen. Offenheit zum Lernen, aber auch Offenheit für neue Beziehungen und Kontakte, die sie auf ihrem Schulweg begleiten sollen. Denn auch die Perspektive, dass Schule aus Höhen und Tiefen bestehen kann, soll kein Hinderungsgrund für den nötigen Erfolg sein, denn dieser Weg wird gemeinsam gemeistert werden mit allen schulische Ressourcen.

Als kleines Geschenk wurde eine Schultüte mit einem symbolträchtigen Kugelschreiber vorgestellt. Dieser soll für das Lernen stehen, der sie durch die Schullaufbahn begleitet. Lernen für sich, für Wachstum aber auch für das Leben. Ebenso steht die Gravur des Schullogos für die Gemeinschaft und Unterstützung, die alle an dieser Schule erfahren sollen und werden.

Im Anschluss folgte die Begrüßung durch die 6. und 7. Klassen. Ein Theaterstück, die den „Ernst“ des Lebens auf eine positive und humorvolle Art und Weise thematisierte und ein wenig eventuelle Bedenken nehmen soll für die kommenden Jahre. Auch wurden Wünsche und ein kleines Geschenk seitens der Schülerschaft kreativ übergeben.

Zum Abschluss durften alle Fünftklässler endlich auf die Bühne für ein gemeinsames Bild und eine kleine Überraschung.