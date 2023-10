Eine tadellose Leistung führt zum ersten Sieg

Zwar mit 6:4 äußerst knapp, wegen des tollen Einsatzes aber hochverdient, holten sich die U19 Jungen, in der Begegnung der Kreisliga B Gruppe 2, gegen den Tabellenvierten SC Berg III am Samstagvormittag ihren ersten Sieg. Bereits in den Eingangsdoppeln ging es hoch her. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und versuchten so früh wie möglich die Führung zu übernehmen. Das TVM-Nachwuchsteam hatte dabei aber den eindeutig besseren Start. Max Fricker/Clemns Lützel (3:0 gegen Tim Tröster/Luca Harder) sorgten rasch für das Merklinger 1:0, dem Moritz Ruhland/Oskar Brenner (3:0 gegen Luis Gaumann/Benedikt Schlecker) kurze Zeit später sogar noch das 2:0 folgen ließen. Im ersten Einzel besorgte dann Max Fricker mit seinem wirklich toll herausgesielten 3:0 Sieg über Luis Gaumann sogar noch die 3:0 Führung, ehe sich die Gäste aus dem Ehinger Ortsteil besannen und selbst deutlich mehr die Initiative ergriffen. Das 1:3 gelang Tim Tröster in einem spannenden Spiel gegen Moritz Ruhland, bevor Oskar Brenner (3:1 gegen Luca Harder) mit dem 4:1 den alten Abstand wieder herstellte. Mit dem Rücken schon etwas zur Wand legten die Gäste noch einmal einen gehörigen Zahn zu und kamen durch Benedikt Schlecker (3:1 gegen Clemens Lützel) und Tim Tröster (3:1 gegen Max Fricker) wieder hoffnungsvoll zum 3:4 heran. Danach behielt aber Moritz Ruhland die Nerven und sorgte mit einer starken Leistung (3.1 gegen Luis Gaumann) und dem 5:3 Zwischenstand schon einmal dafür, dass wenigstens das Unentschieden schon sicher war. Doch der SC Berg gab sich noch nicht geschlagen. Benedikt Schlecker (hauchdünn 3:2 gegen Oskar Brenner) ließ mit dem Punkt zum 4:5 die Spannung noch einmal spürbar anwachsen. Damit blieb es Clemens Lützel vorbehalten, in einem richtig hochklassigen und überaus spannenden letzten Einzel, nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit, mit einem verdienten 3:1 Erfolg über Luca Harder, den ersten Merklinger Sieg der U19 Jungen in dieser Saison, endgültig in trockene Tücher zu packen. Danach war der Jubel riesengroß. Das nächste Spiel der TVM U19 Jungen steht am Samstag, den 11. November um 13.00 Uhr bei der SG Öpfingen II an.

