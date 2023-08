Eine Harmonie von Musikanten, Melodien und Instrumenten

Zum dritten Mal konnte auf dem Vorplatz an der Sontheimer Höhle ein Musikantentreffen ausgetragen werden. In Erinnerung an den leider vor eineinhalb Jahren überraschend verstorbenen Hartmut Wager, einem Liebhaber und profunden Kenner der traditionellen schwäbischen Volksmusik, lud Martina Wager von AlbBlech befreundete Weisenbläser und andere Musikanten wieder zum gemeinsamen Musizieren nach Heroldstatt ein. Diese Art der Musik ist ganz entgegen dem oft grellen Zeitgeschmack, zurückhaltend eingängig, daher für die Zuhörerschaft angenehm zu genießen. Die Musiker sind kein festes Ensemble, das regelmäßig miteinander probt. Sie spielen in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen aus Freude an der Musik miteinander. Das ist eine Herausforderung und bedeutet gutes Zuhören sowie eine wortlose Abstimmung untereinander. Das Alter der Mitspieler und Mitspielerinnen bewegte sich zwischen Teenagern mit Trompete und Trommel bis hin zum 91–jährigen Gottlieb Eberhardt mit seiner Harmonika. Die von den Mitgliedern des Höhlenvereins, mit tatkräftiger Unterstützung des Musikvereins, mit Würstle und Hals vom Grill, mit Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken versorgten zufriedenen Besucher genossen die sonntägliche Harmonie der Musik in der grünen Umgebung und belohnten die Musikanten mit gehörigem Applaus. So manche Gäste wagten gekonnt das eine oder andere Tänzchen. Einer Wiederholung des Musikantentreffens sollte nichts im Wege stehen.

Die Musikantinnen und Musikanten: Hermann Rösch — Harmonika; Karl–Heinz Barth — Ventilposaune; Ulrich Widmann — Flügelhorn; Atul Barth — Harmonika; Martina Wager — Flügelhorn — Organisation mit AlbBlech; Gottlieb Eberhardt — Harmonika; Hubert Griesser — Harmonika; Constantin Strobel — Trompete; Christine Fink — Klarinette; Philipp Strobel — Trommel; Walter Preising — Gitarre; Hans Erz — Tuba; Erika Erz — Akkordeon; Martin Burth — Tenorhorn.