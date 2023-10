Ein Titel und ein Vizetitel für Laichinger Judokas

Am Wochenende 21./22. Oktober fanden in Karlsruhe die Baden-Württembergischen Kata-Meisterschaften im Judo statt, mit dabei waren auch vier Athleten vom TSV Laichingen.

Lukas Kaiser trat zusammen mit Lisa Leonhardt als erstes von insgesamt 18 Paar bei der Nage-no-Kata an, diese Kata (auch Form genannt) steht sinnbildlich für die fünf unterschiedliche Wurfgruppen, die es im Judo gibt. Trotz einer guten Performance reichte es für Lukas leider nicht in die finale Runde der Top 8 einzuziehen. Ganz im Gegenteil zum zweiten Laichinger Paar, Lena Winkle und Fabian Sommer schafften es im richtigen Moment den Fokus zu finden und das gelernte der letzten Wochen umzusetzen, dadurch sicherte sich Lena und Fabian den letzten Platz in der Finalrunde. Als einziges Paar schafften es die beiden Laichinger Judokas ihre Leistung nochmals zu steigern und sich so auf den zweiten Platz vor zu Kämpfen und kürten sich somit zum Vizemeister.

Zusätzlich traten Lisa Leonhardt zusammen mit Fabian Sommer noch in der Nage-waza-ura-no-Kata an, hier werden die Prinzipien der Kontertechniken demonstriert, daher müssen bei dieser Form nochmals deutlicher die jeweiligen Angriffs- und Kontertechniken herausgearbeitet werden. Dies konnten die beiden hervorragend umsetzten und mit einem großen Abstand zur Konkurrenz den Titel als Baden-Württembergische Meister sichern.

Wir gratulieren allen Teilnehmern zu dem erfolgreichen Abschneiden recht herzlich.