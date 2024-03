„Ein Schlitzohr sahnt ab“

Monatelang haben die Schauspielerinnen und Schauspieler geprobt und waren am vergangenen Wochenende in Bestform. Karl Wiedmann spielte Karl Häfele, einen etwas arbeitsscheuen, aber wirklich schlitzohrigen Bauern, der gemeinsam mit seiner Frau Emma (Anja Mayer) einen heruntergekommenen Bauernhof betreibt. Das Geld reicht hinten und vorne nicht aus. Und auch das Finanzamt sitzt dem Ehepaar im Nacken. Wieder einmal kommt die Finanzbeamtin Frau Wucherer vorbei und versucht, die Steuerschulden einzutreiben - ohne großen Erfolg, denn wo kein Geld ist, kann man auch keines bezahlen. Die resolute „Finanzre“, die sich auch nicht vom Hofhund Hasso vertreiben lässt, wurde gespielt von Doreen Berrer. Und dann gibt es auch Andy, den smarten Nachbarssohn, der ein Auge auf die hübsche, aber etwas dümmliche Tochter Dolly geworfen hat. Diese beiden Rollen waren hervorragend besetzt mit Thomas Rehm und Eileen Zimmermann. Sie sorgten für so manchen Lacher, und wer sie nicht spielen gesehen hat, hat etwas verpasst.

Aber zurück zur Geschichte, denn nicht zu vergessen ist der Manager Willibald Schlapper-Rammelmann (gespielt von Dr. Peter Kaiser), der auf dem Rückweg von einem Manager-Selbstfindungs-Seminar mit seinem (E-)Auto im Misthaufen des Bauernhofs landet. Und der für einen alten überfahrenen Hahn und einen verunreinigten Misthaufen schlappe 3000 Euro Entschädigung zahlt. Diese unverhoffte Geldeinnahme führt zur Idee, selbst Managerseminare auf dem Hof abzuhalten. Wie nicht anders zu erwarten, nimmt so das Chaos endgültig seinen Lauf. Denn der schlitzohrige Bauer will das Geschäft natürlich am Finanzamt vorbei aufziehen. Das Geld fließt, und Karle hat immer verrücktere Ideen, wie er den Managern mit Erfolg Geld aus der Tasche ziehen kann. Es wird immer absurder - so gingen die Manager z.B. zur Weinlese in den Sellenberger Nordhang, zur Kartoffelernte auf den Acker oder bei Tochter Dolly in einen Pilatuskurs.

Bis sich alles in Wohlgefallen aufgelöst hatte, war jede Menge Action auf der Bühne angesagt, so dass das begeisterte Publikum bestens unterhalten wurde. Die schauspielerischen Leistungen der gesamten Gruppe fanden durchweg zurecht großes Lob. Jedem Einzelnen war seine Rolle wie auf den Leib geschneidert, und so wurde auch bei keiner Vorstellung mit dem Applaus gespart.