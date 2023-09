Ein Nachmittag für Koko und Frank

Mitte August machte das Ferienprogramm für die Kinder der Ehinger Alb Station in Altsteußlingen.

Insgesamt sechs Mädchen durften Stall- und Pferdeluft schnuppern. Zuerst wurden die beiden Hauptakteure, die Ponys Koko und Frank, überschwänglisch begrüßt. Anschließend wurde ausgiebig geputzt und danach machte sich die Gruppe auf in die große Reithalle. Unter Aufsicht von Reitlehrerin Heike Ahhy durfte jedes Kind ein paar Runden durch die Reithalle drehen, dabei achtete Heike Ahhy auch auf den richtigen Sitz und das die Ponys richtig geführt werden, denn auch das will gelernt sein. Anschließend wurden Koko und Frank abgesattelt, nochmals geputzt und wieder in den Stall geführt.

Nach Limonade und Muffins ließen sich die beiden Jugendwartinnen Julia Egle und Maren Kist noch was Schönes einfallen. Sie verzierten mit den Kindern alte Hufeisen. Diese bemalten die Kinder bunt und sprühten sie mit jeder Menge Glitzer ein danach noch ein paar Dekosteine und fertig ist der perfekte Glücksbringer. Als sich der Nachmittag zu Ende neigte verabschiedeten sich die Kinder nochmals ausgiebig mit viel Schmuseeinheiten und Leckerlis bei den beiden Hauptakteuren des Tages, Koko und Frank.