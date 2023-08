Ein Hund im Kindergarten

Im Kindergarten LuBe Weilersteußlingen bekamen die Großen und Mittleren seit Mitte April immer wieder Besuch von Schröder, einem Labrador Hund, der sich in der Ausbildung zum Therapiehund befand. Bei dem Projekt „Ich kann Hund“ zeigte Conny Wachter, die Besitzerin von Schröder, den Kindern den richtigen Umgang mit einem Hund und was ein Hund so alles kann. Es wurden Hundeleckerlis als Belohnung für Schröder gebacken. Die Kinder lernten, was mag er, was mag er nicht so gerne und wie viel Rücksicht aufeinander genommen werden muss. Schröder zeigte den Kindern, wie gut er mit seiner Nase riechen kann und bei verschiedenen Spaziergängen durfte immer ein Kind im Wechsel Schröder an der Leine führen. Der Spaß kam dabei nie zu kurz und es war eine tolle Erfahrung für die Kinder. Mittlerweile hat Schröder auch seine Prüfung bestanden und ist nun offiziell ein Therapiehund.

