Ein Herren Spiel und fünf Jugendspiele

Sechs Partien gab es in der letzten Woche für die TSV TT Abteilung. Dazu zwei gute Ergebnisse von den TT Bezirksmeisterschaften. Joachim Körner belegte in seiner Klasse einen guten dritten Platz und zusammen mit Nils Beckmann wurde er im Doppel ebenfalls dritter. Die Herren II holten einen schönen Sieg in der Kreisliga A gegen den TSV Blaubeuren II mit 9:6. Nach den drei Doppeln lag man mit 1:2 in Rückstand, doch in den Einzeln startete dann die Aufholjagd. Es spielten Schmauder/Söll gegen Gruhler/Authaler 2:3, Karakurum/Stucke gegen Neumann/Staudenmaier 1:3 und Ruopp/Neuburger gegen Höß/Haupt 3:0. Beide Teams konnten nicht in Bestbesetzung antreten, doch Laichingen hatte die besseren Ersatzspieler. Gerhard Ruopp und Kevin Neuburger siegten jeweils zweimal im Einzel und holten den einzigen Doppelpunkt. Ebenfalls gut spielte das vordere Paarkreuz mit Thorsten Schmauder und Mehmet Karakurum die ebenfall zu zwei Erfolgen kamen. Je zweimal verloren hingegen Heinz Dieter Söll und Dennis Stucke die nicht ihren besten Tag erwischten. Ungeschlagen hat die ersten TSV Jungen Mannschaft die Vorrunde in der Bezirksklasse mit 9:1 Punkten überstanden und spielt somit in der Rückrunde in der Bezirksliga. Gegen den TSV Herrlingen II siegten sie mit 6:3 und letzten Samstag bezwangen sie in der Jahnhalle den SC Staig II glatt mit 6:0. Zum Erfolg trugen sich diese vier Akteure in die Siegerliste ein. Dennis Neuburger, Fabio Kissanek, Simon Wahl und Philipp Frank, alle haben eine positive Bilanz gespielt. Nicht so gut läuft es bei den TSV Jungen II. Gegen den Tabellenführer der Kreisliga B, den TSV Risstissen I gab es eine hohe 1:6 Niederlage. Timo Schlank holte den Ehrenpunkt. Unter der Woche verlor man gegen den TSV Blaubeuren II mit 3:6. Sclenk/Beckmann siegten im Doppel. Emil Tom Roser und Timo Schlenk holten noch je ein Einzel. Denkbar knapp mit 4:6 verlor die Mädchen Spielgemeinschaft Laichingen/Seißen zu Hause gegen den TSV Herrlingen II. Im Doppel verloren Ise/Pratz gegen Trompler/Klein mit 0:3. Nele Ise holte zwei Siege bei einer Niederlage. Rebekka Klaus und Alina Pratz siegten je einmal und verloren je zweimal. In der Bezirksliga Tabelle liegt der TSV auf Platz fünf, Herrlingen ist zweiter. Nächste Woche gibt es fünf Partien mit TSV Beteiligung.

