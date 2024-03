Ehrenvorsitzender Paul Engst verstorben

Bockighofen: Bei der Vorstandschaft und Mitglieder des VdK-Ortsverbandes ist Trauer eingekehrt. Es ist das langjährige Vereinsmitglied und Ehrenvorsitzender am 23.Februar 2024 im Hospiz in Kirchbierlingen im Alter von 85 Jahren überraschend verstorben.

Paul Engst ist am 1.4.1993 in den damaligen Ortsverband Kirchbierlingen eingetreten. 1995 übernahm er bei Vorstand Josef Geiß den Stellvertreter-Posten. Am 19.07.1997 wurde Paul zum Vorsitzenden der Ortsgruppe Kirchbierlingen gewählt. Von 1999 bis 2007 war er Stellvertreter des Kreisvorsitzenden und danach bis 2011- 1. Beisitzer im Kreisvorstand.

2000 gab es einen Zusammenschluss mit den Ortsgruppen Griesingen und Rißtissen, die keinen Vorsitzenden mehr fanden und er somit auch Vorsitzender des gesamten Mitgliedsverbund war. Am 10.12.2011 fand vor der Weihnachtsfeier im Musikerheim in Kirchbierlingen eine Mitgliederversammlung statt. Hier konnten bei den Wahlen alle Posten besetzt werden, doch er selbst stellte sich als 1.Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung und es war auch niemand in Sicht. Großes Entsetzen machte sich breit denn ohne Vorsitzenden müsste man sich dem Ortsverband Ehingen anschließen.

Eine Stunde ging es hin und her und dann konnte mit Siegfried Hummel dem Ortsvorsteher aus Rißtissen jemand gefunden werden, damit der Ortsverband erhalten blieb. Er musste zunächst Mitglied werden damit er diese Aufgabe übernehmen konnte. Malen war Paul Engst seine große Leidenschaft aber auch ein großer Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Ja er war mit Leib und Seele ein VdK-ler und seine ca. 100 Mitglieder konnten sich auf ihn verlassen.

2012 wurde Paul Engst zum Ehrenvorsitzender ernannt und er war immer bereit mit Rat und Tat dem VdK-Ortsverband zur Seite zu stehen. Weiterhin erhielt er an Ehrungen vom VdK: Silberne und goldene Treueabzeichen für 10 und 25 Jahre Mitgliedschaft ( 2004/2018), goldene Verdienstnadel (2007) und silberne Ehrennadel (2009). 2019 bei der 70-Jahr-Feier in Schaiblishausen hielt er den Rückblick zur 70-Jahr-Feier. Der Ortsverband ist Paul Engst zu großem Dank für seine langjährige Tätigkeit verpflichtet.

Nun wurde er in aller Stille auf dem Friedhof in Ehingen seinem Wunsch Entsprechend beigesetzt. Unser Mitgefühl gilt Ehefrau Erika mit allen Angehörigen. Als letzten Gruß wird ein Blumengebinde des VdK seine letzte Ruhestätte schmücken.